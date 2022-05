Otto Sirgo detalló como era Amber Heard cuando salía con Valentino Lanús: “No es la misma que yo conocí”

Otto Sirgo reveló como era la relación entre Valentino Lanús y Amber Heard

A casi más de un mes de que diera inicio una nueva disputa legal entre Amber Heard y su exesposo, Johnny Depp, el caso sigue dando de que hablar a todo el mundo de los espectáculos. Sin embargo, uno de los momentos más memorables que ha dejado el juicio fue cuando la defensa del intérprete que inmortalizó el papel de Jack Sparrow, compartió pruebas sobre algunas presuntas infidelidades por parte de la también histrionisa.

Este hecho ha marcado un precedente en donde todas las personas que están en favor de Johnny Depp. Tras las declaraciones y las pruebas mostradas en redes sociales, han recordado las relaciones previas de Heard y, una de estas, fue la que la tuvo en sus inicios con el intérprete mexicano, Valentino Lanús.

Uno de los actores que tuvo la oportunidad de convivir con el actor mexicano que ahora es un guía espiritual y con su entonces pareja fue el también histrión, Otto Sirgo, durante las grabaciones del melodrama Amar sin límites. Fue en entrevista con Ventaneando, en donde el colega de Valentino en el 2006 recordó cómo conoció a Amber Heard y relató algunos pasajes -desde su experiencia-, de la polémica relación.

Valentino Lanús y Amber Heard fueron novios hace 16 años Foto: Especial Infobae/@amberheard/@valentinolanus_

“Fue hace varios años... Amber había venido a visitar a Valentino a México, Valentino y yo estábamos grabando una telenovela juntos y uno de los sets principales era una casa en Cocoyoc y mientras Valentino estaba grabando y yo no, me encantaba ponerme en un camastro en la alberca a tomar el sol, Amber llegaba y hacía lo mismo y empezábamos a platicar y la verdad nos llevábamos muy bien”, ahondó Otto Sirgo.

El también director cubano, nacionalizado mexicano, recordó cuando indicó que tuvo la oportunidad de convivir con la expareja de Jhonny Depp y Valentino Lanús, en su restaurante La Toscana que tiene en San Miguel de Allende, mientras ella estaba dando sus primeros pasos en la actuación.

“De pronto hubo un parón en la novela por unas vacaciones o algo así y yo me fue a San Miguel para ver a Maleni (su esposa) para ver cómo iba el negocio y me cayeron (Amber Heard y Valentino Lanús), me cayeron a comer aquí en el restaurante y ahí estuvimos”, dijo.

Otto sirgo recordó las visitas de Amber y Valentino a su restaurante en San -miguel de Allende Foto: Instagram/@ottosirgo

Pese a que la actriz ha sido señalada durante el juicio como la verdadera provocadora e incitadora de violencia durante su relación con Johnny Deep, el histrión de 75 años recordó que, al menos con él, jamás mostró una faceta violencia y la consideraba buena persona.

“En aquel momento era una chica muy agradable, muy normal, platicábamos mucho porque estaba aprendiéndose un guion porque iba a filmar un capítulo. Hablábamos de eso... que ya haya dado un cambio ahora, ¡híjole!, ahí sí, no entiendo las razones, pero por lo que yo leo del juicio y de todo lo que hace, pues no es la misma Amber que yo conocí, la verdad”, remató Otto.

La pareja se habría conocido a principios de 2006, cuando Valentino tenía 31 años y un gran éxito en diversos melodramas mexicanos dentro de Televisa, mientras que ella recién empezaba a despuntar su carrera en Hollywood, con tan solo 20 años de edad.

Usuarios en redes sociales recordaron la relación entre Amber Heard y Valentino Lanús Foto: Twitter/@spicyaquariuus

Pese a que ambos querían mantener el máximo anonimato de su relación, en diversas ocasiones se le vio juntos en algunas pasarelas en la Ciudad de México, así como en algunas alfombras rojas en EEUU.

En aquel tiempo, Valentino era reconocido como un galán de las telenovelas mexicanas por sus papeles en Alborada, Primer amor… a mil por hora y Mariana de la noche, mientras que Amber había actuado en Friday Night Lights, Drop Dead Sexy y North Country.

Sin embargo, la relación pese a que tenía tintes de poder prosperar durante más tiempo, al final solamente tuvo una duración de 10 meses y ambas partes acordaron darle fin para seguir diferentes rumbos en sus proyectos personales.

SEGUIR LEYENDO: