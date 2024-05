Petro criticó a reconocida periodista por rumores sobre querer quedarse en el poder: “No has podido entender ni jota”

Gustavo Petro ha manifestado su interés en que el progresismo se mantenga en el poder por cuatro años más, aunque él no esté como presidente - crédito Luisa González/Colprensa y Luisa González/Reuters

Durante una nueva jornada del “Gobierno con los barrios”, llevada a cabo en El Pozón (Cartagena), el presidente Gustavo Petro invitó a la ciudadanía a hacer frente al “golpe de Estado” que, desde su perspectiva, se estaría gestando en su contra. Insistió a los asistentes a salir de sus casas y movilizarse para restablecer el “orden constitucional” en Colombia.

“El presidente de Colombia el 1 de mayo los invitó a un acuerdo nacional no para arrodillarnos nosotros, sino para que por fin, de común acuerdo, se puedan realizar las reformas democráticas, que en la sociedad más desigual del mundo, son absolutamente necesarias e imprescindibles para que podamos convivir en paz y como hermanos”, indicó en su discurso.

Asimismo, se refirió a su tiempo de mandato, que termina en 2026, pero que desde la oposición y otros sectores lo han puesto en duda, al considerar que podría estar planeando ser presidente de la República por más tiempo.

El presidente Gustavo Petro aseguró que seguirá en el poder durante el tiempo que el pueblo diga - crédito Juan Cano/Presidencia

“Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice: ‘más adelante’, iré, sin ningún temor, sin ningún miedo, iremos hacia donde el pueblo Colombiano ordene. El presidente de la República solo tiene un comandante al frente y ese comandante se llama el pueblo de Colombia”, aseveró el primer mandatario.

Frente a esto, la revista Semana indicó que, con sus declaraciones, el jefe de Estado “abrió la puerta para quedarse más de cuatro años en el poder”. La noticia, compartida por la directora del medio, Vicky Dávila, llegó hasta Petro, que cuestionó las afirmaciones que se hicieron en el portal periodístico. “No has podido entender ni jota”, escribió el mandatario en X (antes Twitter).

Gustavo Petro cuestionó afirmaciones hechas por la revista Semana, en cabeza de Vicky Dávila - crédito @petrogustavo/X

Pues, de acuerdo con el presidente, entre sus planes no está permanecer en el cargo por más tiempo del establecido por las leyes colombianas, aunque ha insistido en que el progresismo se mantenga por otros cuatro años. “Yo aquí no estaré más allá de agosto del 2026, pero el mandato popular me lleva a no estar ni un día menos. Después la historia juzgará. Ya habló el odio, ahora que hable el amor”, aseveró Petro en la red social.

En una entrevista con el creador de contenido y abogado Walter Rodríguez, conocido como Wally, el presidente resaltó los logros de su gestión en términos de agricultura y entrega de tierras al campesinado colombiano. Asegurando que hace falta avanzar más, se refirió a sus aspiraciones posteriores a la terminación de su mandato: “A mí me gustaría irme tranquilo a vivir, pero quién sabe si me dejen tranquilo”, dijo.

El presidente Gustavo Petro aseguró que después de su mandato espera poder vivir tranquilo - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

No obstante, los rumores de sus intereses por perpetuarse en el poder se mantienen y, además, el rechazo hacia el presunto “golpe de Estado” en su contra, también, teniendo en cuenta los múltiples escándalos que han surgido durante su Gobierno. Uno de los más sonados es el que investiga el Consejo Nacional Electoral, relacionado con la presunta financiación irregular de su campaña.

Magistrados del CNE radicaron una ponencia para presentar un pliego de cargos en su contra y en contra de Ricardo Roa, su exgerente de campaña, y Gustavo Petro aseguró que es el inicio del golpe de Estado. “No es cierto. Simplemente, hay unas investigaciones en las instancias correctas y que deben estar sustentadas en pruebas fácticas. Los presidentes no están por encima de la ley y la Constitución. Las investigaciones de la posible violación de topes en la campaña Petro apenas empieza”, indicó Vicky Dávila en X.

El CNE está investigando presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro - crédito Colprensa

Además, aseguró que su discurso de llamar al pueblo para “prepararse” es peligroso, porque ese llamado podría terminar en “violencia” y “sangre”. “Mejor que se defienda y que defienda su campaña en las instancias legales. Y eso sin contar cómo ataca a los periodistas que denunciamos. Nos tiene en riesgo máximo, en serio peligro”, aseveró.