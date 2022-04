Mary Paz Banquells aseguró que Alfredo Adame no ha buscado a sus hijos

Mary Paz Banquells habló sobre la actual relación entre sus hijos y Alfredo Adame (Fotos: Instagram/@alfredomex-1/@marypazbanquells_:oficial)

En medio de las acusaciones que Mary Paz Banquells ha hecho contra Alfredo Adame, así como viceversa, la actriz aseguró que el polémico actor no ha contactado a sus hijos, contrario a lo que él ha declarado a la prensa.

Banquells, en entrevista con Venga la Alegría, comentó que a pesar de que Adame ha asegurado que ya se contactó con sus hijos para intentar reconciliarse con ellos por petición de Magaly Chávez, ella está segura de que Alejandro, Sebastián ni Diego han mantenido comunicación con su padre.

Mary Paz aseguró que sus hijos no quieren recibir atención por culpa de las declaraciones que hace Alfredo sobre ellos (Foto: Instagram/@marypazbanquells_oficial)

“Hasta donde yo sé, mis hijos no han recibido ningún mensaje de él personalmente. Mis hijos lo único que no quieren es estar en un show mediático, esto es algo familiar y privado”

Y es que hace unas semanas, en un encuentro con la prensa, Alfredo mencionó que decidió volver a mantener contacto con sus tres hijos, en búsqueda de restablecer su relación, pero también porque su actual novia se lo pidió.

En su momento, Sebastián negó haber recibido mensaje alguno por parte de su padre y Mary Paz afirmó que su exesposo llegó a rechazar a su hijo por declararse parte de la comunidad LGBT+.

Banquells aprovechó para advertir a Magaly acerca del tipo de persona que es el expresentador de Hoy, pues mencionó que les desea lo mejor y apoya el hecho de que Chávez no intente alejar a Adame de sus hijos, pero no sabe cuánto la presentadora pueda soportar el comportamiento del actor.

Magaly ha declarado que espera tener hijos con Adame, pero también quiere que él se concilie con los suyos (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Qué padre que esta señora haga lo mismo, pues finalmente es algo que no va a poder quitar de la vida de Alfredo. Son sus hijos (...) En un principio sí es muy romántico y muy caballero. Yo nada más le digo a ella: ‘A ver cuánto aguantas’”

Magaly ha declarado en varias ocasiones que le gustaría ver cómo su prometido se reconcilia con sus hijos, pues así como ella es unida a su familia, espera que Adame también logre serlo con Sebastián, Alejandro y Diego.

Por otra parte, Mary Paz recordó cómo fueron los inicios de su matrimonio con Adame, pues aseguró que en su momento fue una relación muy sana y llena de amor, es por ello que hasta ahora conserva la sortija que le dio el polémico actor como símbolo de su compromiso.

“Ahí lo tengo. Yo lo recibí con todo el amor del mundo, pues fue una felicidad recibirlo, así que no me interesó saber cuánto costó ni... no me interesaba nada”

Banquells espera que sus hijos sean quienes se deshagan de su anillo de compromiso (Foto: @marypazbanquells_oficial / Instagram)

Asimismo, confesó que no sabe qué hará con ese anillo que recibió hace más de 25 años, pero está segura de que no se lo regresará al padre de sus hijos porque ahora le pertenece a ella.

Agregó que tampoco heredará la sortija ni se la dará a alguno de sus hijos o nietos para que ellos la usen en un futuro con sus parejas, pues no quieren que utilicen una joya que es símbolo de un matrimonio que acabó mal.

“¿Regresarlo? No, porque es mío; el que da y quita, con el diablo se desquita. Es mío, ¿por qué lo voy a regresar? Me costó 25 años tenerlo. ¿Venderlo? Pues eso ya les tocará a mis hijos el día que yo me muera, deshacerse de las cosas. No lo voy a heredar porque no se me hace que si tengo alguna nieta reciba algo que no funcionó”, dijo entre risas.

SEGUIR LEYENDO: