Último spot de “Doctor Strange en el Multiverso de Locura” confirmó la aparición de “The Illuminati”

Último spot comercial de “Doctor Strange en el Multiverso de Locura” confirmó la aparición de “The Illuminati”

A menos de un mes de que se estrene una de las cintas más ambiciosas en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Doctor Strange in the Multiverse of Madness sigue ofreciendo nuevas sorpresas para los fanáticos de los héroes más poderosos del Universo.

En esta ocasión, en el más reciente spot comercial lanzado por Marvel Studios, por primera vez, se usó la referencia a uno de los conjuntos más poderosos dentro de los cómics y los cuales ya fueron confirmados de manera oficial para la cinta protagonizada por Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) y Benedict Cumberbatch (Doctor Strange).

Fue hace algunas horas y por medio de sus cuentas oficiales, donde la empresa que se ha encargado de crear una de las franquicias más poderosas y llamativas en el cine, lanzó un videoclip donde confirmaron el secreto a voces que era la incorporación de The Illuminati al MCU.

Marvel Studios confirmo la incorporación de los Illuminati en el MCU Foto: Marvel Studios

Este nuevo spot comercial muestra al Hechicero Supremo, quien es llevado frente a un grupo que quiere hablar con él; al fondo se escucha la voz de Mordo (Chiwetel Ejiofor) quien dice: “Los illuminati te verán ahora”. Dicha escena sería el segundo vistazo oficial del grupo, ya desde que el último tráiler se pudo ver la presencia de al menos 5 personajes que parecen formar a los Illuminati, en donde destaca la de Profesor X (Patrick Stewart).

Quiénes son los <i>Illuminati</i>

El escritor Brian Michael Bendis creó a los Illuminati de Marvel, quienes aparecieron por primera vez en el cómic New Avengers #7 de 2005. El escritor y dibujante estadounidense de 54 años quería que los Illuminati fueran parte del Universo Marvel en secreto durante décadas, proponiendo que ellos estuvieron ahí desde principios de los años 70, como un grupo formado por seis héroes que se forma después de la Guerra Kree Skrull.

En los cómics, Tony Stark elige a Namor of Atlantis, Black Bolt de Inhumans, Reed Richards de Fantastic Four, Profesor Charles Xavier de X-Men y a Doctor Strange, el Sorcerer Supreme, para ser parte del grupo.

Imágenes inéditas de "Doctor Strange: en el multiverso de la locura"

Sin embargo, Los Illuminati que se presentaran en el MCU serán algo diferentes, los rumores más fuertes apuntan a que tendremos una nueva versión de Iron Man, que aparecerá Capitana Carter (Hayley Atwell) y que veremos por primera vez al líder de Los 4 Fantásticos, Reed Richards quien supuestamente sería interpretado por John Krasinski.

Asimismo, la producción que se estrenará el próximo 4 de mayo en algunos cines de la República Mexicana, reunirá a un gran elenco como Chiwetel Ejiofor (Mordo), Benedict Wong (Wong), Xochitl Gomez (América Chávez), Michael Stühlbarg (Doctor West) y Rachel McAdams (Christine Palmer).

Otro de los personajes que se presume podría ser parte de este grupo distinguido de héroes en la cinta dirigida por el creador de la trilogía del Spider-Man de Tobey Maguire, Sam Raimi, es la versión superior de Baron Mordo, que ya fue confirmada (Chiwetel Ejiofor).

Dan a conocer la fecha para la venta de entradas de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Composición: Infobae Perú.

Cabe recordar que entre las apariciones que ya fueron reveladas se suma la de uno de los integrantes de los Illuminati, Patrick Stewart, quien regresará a dar vida a Charles X. El primer histrión estadunidense volverá a dar vida a Charles Xavier después de una pausa de poco más de 5 años cuando protagonizó junto Hugh Jackman la cinta Logan (2017).

La cinta que dará continuidad a lo que sucedió en Spider-Man: No Way Home y donde podría hacer también referencia a lo que presentó la serie de Disney Plus, Loki, posiblemente tendrá más cameos sorpresivos que Marvel encabezado por Kevin Feige, ha tratado de preservar en el anonimato, como Magneto, Deadpool, Black Bolt, entre otros.

