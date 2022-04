Magaly Chávez quiere que Alfredo Adame se reconcilie con los hijos que tuvo con Mary Paz Baquells

Alfredo Adame y Magaly Chávez en entrevista exclusiva para el canal de Youtube de Matilde Obregón (Foto: captura de pantalla/YouTube)

La joven modelo y ex participante de Enamorándonos, Magaly Chávez, quien es la actual pareja sentimental de Alfredo Adame, se pronunció sobre las últimas trifulcas públicas en las que se ha inmiscuido su novio, así, como de la relación de padre que lleva con sus tres primogénitos que concibió durante su matrimonio con la intérprete Mary Paz Baquells.

En una reunión con medios de comunicación y las cuales fueron retomadas por el periodista de espectáculos, Edén Dorantes, la joven modelo fue cuestionada sobre las últimas polémicas de Alfredo Adame, y detalló que no está acostumbrada a vivir momentos de violencia como lo ocurrido durante la conferencia de prensa en la que el actor se peleó a golpes con el litigante de Carlos Trejo.

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre el distanciamiento que su pareja tiene con sus hijos, enfatizó que ella estaría muy feliz de verlos reconciliarse:

“Claro, por supuesto, de eso pidió mi limosna, para que él esté un poquito más tranquilo y que vuelva a sentir a su familia, por ejemplo, yo soy muy unida a la familia y es algo que bendigo mucho, mi familia es lo más importante, aparte de Alfredo, entonces yo creo que si lo veo con sus hijos sería la mujer más feliz”, evocó

Alfredo Adame y Magaly Chávez en entrevista exclusiva para el canal de Youtube de Matilde Obregón (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Más adelante, especificó que ella jamás alejaría a Alfredo Adame de sus hijos, por el contrario, quiere que haya una reconciliación y declaró que le gustaría convivir con los jóvenes, siempre y cuando ellos estén de acuerdo, así como su madre, la actriz mexicana Mary Paz Baquells.

“Por supuesto que me gustaría convivir con ellos. Si me lo permiten ellos, si no también respeto. Sé respetar en ese sentido y también con la exesposa, que (Alfredo Adame) tuviera una buena relación, en esta vida hay que sumar, no restar, hay que estar bien con todos”, recalcó la también conductora de radio.

Para finalizar, la también empresaria e influencer ahondó con la prensa sobre que ella no se inmiscuye en ninguna decisión del ex presentador de Hoy, ya que es un tema que él no ha querido compartir con ella y lo respeta, así que se reserva cualquier comentario sobre el distanciamiento del actor con sus hijos.

Foto: @marypazbanquells_oficial / Instagram

“La verdad es que no puedo meterme, no pienso meterme hasta que él me lo platique, tomar la iniciativa a ese tema puede ser doloroso, que lo lastime o algo, mejor me reservo”, concluyó.

A principios de marzo, la pareja ofreció una entrevista exclusiva para el canal de Youtube de Matilde Obregón, ahí revelaron cómo se conocieron, cómo comenzó su romance y qué esperan de su relación. En esa intervención juntos, ambos explicaron que ya estaban planeando contraer nupcias en un futuro no muy lejano, así como la posibilidad de tener hijos.

“Enamorado ya estoy y yo corro los riesgos. ¿Casarme y tener hijos? ¡Claro que sí! Lo hemos platicado y ella dice que quiere tener hijos y se quiere casar”, confesó Alfredo, quien en una reciente entrevista con la revista TVNotas detalló que le gustaría tener dos hijos con la modelo mexicana.

Foto: Infobae México.

En esa ocasión, Adame, primeramente, ahondó sobre sus hijos, con los que no tiene una buena relación, pero detalló que si le hacía ilusión convertirse en padre junto a Magaly, a pesar de las marcadas diferencias de edad, pues ella también detalló su deseo por convertirse en madre junto al histrión mexicano.

