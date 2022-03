La vez que Adal Ramones provocó una demanda por alburear a Abelardo de Plaza Sésamo

El día que Adal Ramones usó el doble sentido con "Abelardo" de Plaza Sésamo

A lo largo de su trayectoria en la televisión, Adal Ramones ha experimentado éxitos, fracasos y situaciones controvertidas que lo han puesto en la mira del ojo público o bien, en riesgo de perder su trabajo. Y uno de esos episodios fue recordado por el actor y conductor en entrevista con el standupero Franco Escamilla, en su programa Tirando bola, transmitido vía YouTube.

Adal recordó una anécdota sucedida en su recordado programa Otro rollo, producción de Televisa que obtuvo un gran éxito en la década de los 90 y los 2000, emisión que basó gran parte de su popularidad en la irreverencia del regiomontano y en los contenidos juveniles que presentaba.

Y es que en cierta ocasión, el equipo de Ramones se metió en un gran problema por la producción de uno de sus populares sketches de la época, cuando tuvo como invitado a “Abelardo Montoya”, el famoso perico verde gigante de la serie Plaza Sésamo, a quien puso a actuar en una rutina que resultó ofensiva para algunos.

El sketch presentó a Abelardo en situaciones con referencia al alcohol (Foto: Archivo)

Adal interactuó con el personaje en una rutina cómica cargada de doble sentido y albures, lo que le valió una demanda a la televisora por parte de la televisión pública estadounidense. Así lo recordó Ramones en la emisión:

“Yo llegué a decir cosas fuertes y eran unas broncas también, a mí me multó la Secretaría de Educación Pública miles de veces, nos hizo una demanda PBS cuando saqué a Abelardo albureando… fue una demanda muy fuerte”, relató Adal en referencia a la Public Broadcasting Service, red de televisión pública de Estados Unidos, propietarios de la licencia Sesame Street y sus franquicias en todo el mundo.

Y es que el motivo del enojo de la PBS fue un sketch en el que Adal y Yordi Rosado aparecieron caracterizados como niños en el foro de Plaza Sésamo y jugando con el famoso personaje. También aparece Consuelo Duval, como una madre de familia y Mauricio Castillo, quien le da vida a un cartero borracho del barrio.

"Otro Rollo" dejó de transmitirse en mayo de 2007

Dicho segmento presentó algunos comentarios en doble sentido y referencia al alcohol, pasando por alto la restricción que impide que el personaje de “Abelardo” aparezca en contenidos no infantiles.

Por fortuna para Ramones, Televisa y PBS pudieron llegar a un acuerdo y el también productor no fue sancionado.

La broma viral de Paola Ramones

Recientemente Adal defendió a su hija, Paola Ramones luego de que estuviera en el ojo de la polémica por compartir un video donde le juega una broma pesada a una de sus empleadas doméstica. Adal reapareció durante la alfombra roja de José El Soñador y explicó que su primogénita estaba muy apenada por la situación que se viralizó y arremetió contra las personas que buscaron intimidar a la joven por redes sociales.

Fue durante la noche del 16 de febrero que Adal Ramones reapareció ante las cámaras en México, ahí el afamado presentador ofreció unas palabras a diversos medios de comunicación que le cuestionaron su posición como padre tras la polémica en la que se vio envuelta su hija de 20 años.

Hace unas semanas, la hija de Adal Ramones protagonizó un video polémico y viral en tik tok, donde le realizaba una broma a su empleada doméstica

“No quiero ahondar en eso porque es muy fuerte cómo la gente puede agredir a una chica en un juego. Paola siempre ha sido incluyente, hubo gente, afortunadamente no todas, que la amenazó. En dónde perdimos la brújula para decir ‘¿Por qué me voy a ofender de eso?’”, señaló Adal ante las cámaras de Sale el sol.

Para el famoso ex presentador de Otro rollo, fue indignante las formas en la que agredieron a su hija: “Mira se sacó de onda, me dice ‘nos reíamos tanto’, se especuló que cambiaron de madera, pero era la misma madera, todos jugaron (...) Creo que muchos quisieron agarrarse a alguien para crucificarlo. Pero no se vale lo que escribe la gente, es peor como si fuera un asesino”, señaló para el programa matutino de Imagen Televisión.

