Daft Punk: los mejores memes del aniversario de la separación y transmisión del concierto

La banda emitió su mítico concierto de 1997 por medio de su cuenta de Twitch (Foto: Twitter/@D_aragons/@GeorgeW1nters/@LaArchivista/@oso_tramposo)

Aparte del día mágico, 2-2-22, este martes se conmemoró un año de la disolución de Daft Punk, una de las agrupaciones más populares en la música en las últimas décadas, misma que revolucionó la industria con una estética visual y sonora retrofuturista.

Fue un lunes del 2021 cuando el aclamado dúo francés, conformado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter, publicó un video titulado Epílogo, el cual duró ocho minutos con fragmentos de su película de 2006 Electroma; sin embargo, fue en un momento, en donde apareció la leyenda “1993-2021″, lo que confirmó la disolución de la agrupación y causó conmoción en los fanáticos.

Conviene recordar que ambos personajes fueron los pioneros de la música electrónica, mismos que decidieron separarse tras 28 años haciendo música juntos, ganaron seis Grammy y lanzaron éxitos internacionales con One More Time, Harder, Better, Faster, Stronger y I Feel It Coming, entre otras canciones populares.

La agrupación se separó en 2021 (Foto: REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

Sin embargo, este martes Daft Punk reapareció sorpresivamente en sus redes sociales, lo primero que generó dudas fue que se eliminaron todas las publicaciones, situación que conmocionó al internet y los fanáticos comenzaron a preguntar qué es lo que pasaría o si volvería la agrupación.

No obstante, horas más tarde, el dúo inició una cuenta atrás en su canal de Twitch. Una vez que la cuenta concluyó, comenzó la transmisión del concierto de 1997 en Los Ángeles, el cual es uno de los más recordados por parte de los fanáticos.

De acuerdo con los números que generó, alrededor de 150 mil personas siguieron en vivo la retransmisión del recital, con el que muchos fanáticos sintieron nostalgia, pues pudieron recordar su juventud, así como algunos momentos importantes de su vida.

Los franceses ganaron seis Grammys (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Cabe aclarar que, hasta el momento, no existe ninguna noticia sobre un regreso a los escenarios por parte de los franceses; sin embargo, con base en su trayectoria, podrían hacerlo sin que nadie lo espere o se dé por hecho que eso sucederá.

Lo que sí sucedió fue que el evento rápidamente se colocó en tendencia en redes sociales, ya que los fanáticos crearon memes y videos para mostrar su alegría ante la sorpresiva aparición en internet.

Al inicio del día, las reacciones hacían alusión a la tristeza o nostalgia que generó el aniversario de la disolución de la agrupación, la cual ocurrió hace un año, el 22 de febrero de 2021:

(Foto: Twitter/@LaArchivista)

(Foto: Twitter/@Cesman)

(Foto: Twitter/@mtyrock)

(Foto: Twitter/@hernavn)

Esa nostalgia logró que muchos recordaran sus años de juventud y cómo la música de dicho dúo permitió sobrellevar o marcar algunos momentos de su vida:

(Foto: Twitter/@oso_tramposo)

Sin embargo, en cuanto comenzó el anunció de una transmisión a través de Twitch, muchos internautas pidieron que no se jugará con sus sentimientos, puesto que fue dolorosa la separación y no querían volver a vivir algo similar:

(Foto: Twitter/@D_aragons)

Una vez que inició, muchos dejaron a un lado sus actividades y prefirieron prestar toda su atención a la transmisión del concierto de 1997 en Los Angeles, California, Estados Unidos:

(Foto: Twitter/@AlexSauveur)

Así que para algunos fanáticos de Daft Punk ver el concierto de finales de los noventa fue la actividad de la tarde este martes:

(Foto: Twitter/@shanshuliha)

(Foto: Twitter/@TootieG98)

Incluso, algunos vieron la parte cómica, por lo que pidieron canciones en la transmisión que salieron después del 97 como Instant crush:

(Foto: Twitter/@daidla_)

No obstante, no todo fue miel sobre hojuelas, debido a que muchos se decepcionaron debido a que esperaban el regreso a los escenarios o nueva música:

(Foto: Twitter/@Marcosj_gimenez)

Finalmente, muchos ya se resignaron y creen que solo podrán volver a disfrutar de la agrupación con los recitales que se dieron en las décadas pasadas:

(Foto: Twitter/@GeorgeW1nters)

