Los mejores memes de la nueva fecha de Harry Styles en México

El cantante británico también anunció nueva fecha en Argentina (Foto: Twitter/@alix_lhn/@moon_and_sun2/@Ithszev/@Bosonlythebrave)

La emoción volvió a invadir a los fanáticos mexicanos del cantante británico Harry Styles, pues la mañana de este martes 22 de febrero anunció una nueva fecha del Love On Tour 2022 en la Ciudad de México, por lo que la capital del país contará con dos presentaciones en el mes de noviembre.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el intérprete de Sing of the times dio a conocer que el nuevo espectáculo se llevará a cabo en el Foro Sol de la CDMX el jueves 24 de noviembre, un día antes de la fecha que ya tenía prevista.

Pues conviene recordar que ya estaba anunciado el espectáculo para tres fechas: el domingo 20 de noviembre en la Arena VFG en Guadalajara, Jalisco; dos días después en la Arena Monterrey y el 25 en el Foro Sol.

(Captura: @Harry_Styles/Twitter)

No obstante, México no fue el único país en el que se extendió la participación del ex One Direction, pues el cantante de 28 años abrió otro concierto para el 4 de diciembre en el estadio River Plate en Buenos Aires, Argentina.

Conviene resaltar que todavía hay boletos disponibles en la Arena FVG, Arena Monterrey y Foro Sol para los shows que ya estaban programados. Asimismo, los precios de las entradas varían dependiendo del recinto y el tipo de acceso que se desea adquirir. En Jalisco, los boletos estarían entre los 5 mil 795 y los 9 mil 517 pesos mexicanos, de acuerdo con información de Viagogo.

En tanto, los fans del cantante que planeen presenciar su concierto en el Foro Sol podrán hacerlo desde 5 mil 123 pesos hasta 6 mil 722. Todavía se desconoce el precio de los boletos para el show del 24 de noviembre, sin embargo se espera que coincida con los costos que se manejan actualmente.

"Love On Tour" estaba planeado para el 2020, pero la pandemia retrasó dos años las presentaciones (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

Ante la inesperada noticia del británico, sus fanáticos comenzaron a mostrar las impresiones, por lo que los memes, videos y reacciones no se hicieron esperar, colocando el nombre de Harry como tendencia en las principales redes sociales, así como los buscadores de internet.

Al enterarse de la nueva fecha, muchos internautas comenzaron a idear qué productos o posesiones podrían vender con el fin de conseguir una entrada para la nueva fecha en el Foro Sol:

(Foto: Twitter/@alix_lhn)

(Foto: Twitter/@sweetxchange)

(Foto: Twitter/@Ithsxcam)

Sin embargo, muchos mostraron su tristeza debido a que, aunque ya pasó un mes de que se vendieron las primeras fechas, siguen sin contar con el presupuesto requerido para adquirir una entrada:

(Foto: Twitter/@moon_and_sun2)

(Foto: Twitter/@Bosonlythebrave)

(Foto: Twitter/@nilxwils91)

Ante las dificultades, algunos otros utilizaron la ley de la atracción o la manifestación y aseguraron que así lograron un nuevo concierto, por lo que no pierden las esperanzas en poder asistir a los conciertos que dará Styles en el mes de noviembre:

(Foto: Twitter/@alix_lhn)

(Foto: Twitter/@ssophiezm)

(Foto: Twitter/@Arlet66790889)

(Foto: Twitter/@cinnaao)

(Foto: Twitter/@micaacost28)

(Foto: Twitter/@cgirlsalmighty)

Por lo que se comenzó a difundir el Harry de la suerte, con el que muchos creen que podrán conseguir no solo una entrada, sino un buen lugar para poder disfrutar de éxitos como Watermelon sugar:

(Foto: Twitter/@Ithszev)

Mientras que los que ya cuentan con una entrada también mostraron emoción, debido a que, quizá, puedan ver a su artista favorita en dos ocasiones en 24 horas:

(Foto: Twitter/@Cosetteeel)

No obstante, también aparecieron los que comenzaron a realizar o idear planes sobre qué hacer en caso de que no se logre el cometido de asistir al Love On Tour 2022:

(Foto: Twitter/@cigaretteslwt)

Finalmente, aunque en México los boletos salen a la venta en los próximos días, algunas personas ya se encuentran a la espera de que el portal del internet dé acceso y puedan comprar sus entradas:

(Foto: Twitter/@onlygoldwing)

SEGUIR LEYENDO: