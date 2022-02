Ana Victoria aseguró que Diego Verdaguer sí se vacunó

Ana Victoria aseguró que existe el certificado de vacunación de Diego Verdaguer (Foto: EFE)

Después de que Gimena Boccadoro, la primera hija de Diego Verdaguer, asegurara que su papá no se vacunó contra la COVID-19, Ana Victoria desmintió la información que dio su media hermana y confirmó lo dicho por la publicista de la familia.

La muerte de Diego Verdaguer el pasado 27 de enero por complicaciones derivadas de su contagio de COVID-19 provocó que el público quisiera saber si el cantante estaba vacunado.

La publicista del cantante fue la primera en declarar que Verdaguer sí se había inoculado contra el SARS CoV-2. Sin embargo, la mañana de este 1 de febrero Gimena Boccadoro declaró en el programa Sale el Sol que su papá no se vacunó.

“Mi padre no estaba vacunado, en absoluto. Yo sí estoy vacunada, él no estaba vacunado”, dijo en llamada.

Pocas horas después Ana Victoria decidió también hablar al respecto, pero ella lo hizo a través de sus historias temporales en Instagram. La también cantante aseguró que su familia tendría en sus manos el certificado de vacunación de su padre, por lo que confirmó lo dicho por su publicista.

La hija menor del cantante negó las palabras de su hermana al decir que Verdaguer sí tenía su esquema de vacunación (Foto: captura de pantalla/Instagram)

“Nuestra gente de relaciones públicas no mintió. Existe un certificado de vacunación. Lo menciono por las confusiones que se crearon el día de hoy. Hoy lo más importante es que desde el cielo nos sigue cuidando y llenando de luz. Te extrañamos tanto papá”

Su aclaración la acompañó con una fotografía de sus dos padres con su bebé Lucca, el cual nació en noviembre, poco antes de que Verdaguer se contagiara de la covid-19.

La hija de Amanda Miguel también aprovechó para asegurar que tras la pérdida del intérprete de Volveré, ella se encargará de conservar la memoria de su padre como una forma de agradecer por su familia.

“Le agradezco a Dios por la hermosa familia que me ha dado. La bendición más grande de mi vida... Por eso continuaré cultivando el amor de todos en memoria de mi padre: un hombre cariñoso, lleno de ternura y responsable que siempre nos cuidó”, escribió.

Ana ha continuado compartiendo fotos de su papá con mensajes de despedida tras su muerte (Foto: Instagram/@soyanavictoria)

Esta mañana, Gimena no dio más detalles acerca de la muerte del argentino, pero sí pidió que no lo recuerden por si se puso o no la vacuna, sino por la persona que era y el legado que dejó con su música y creatividad.

“Mi padre es hermoso, creativo, bueno nadie es perfecto pero es muy bueno y fue un padre excelente para mí y sé que lo voy a volver a encontrar. Nos queda toda su creatividad, su música, su sonrisa incomparable y que lo recordemos, lo vivamos y lo continuemos viviendo con mucho amor y alegría”, dijo.

La noticia del fallecimiento del cantante fue muy inesperada para sus fans, amigos y familia, pues la mayoría no sabía del estado de Diego; quienes sí estaban al tanto de las complicaciones que estaba sufriendo, pensaron que se recuperaría pronto.

Diego Verdaguer y su dos hijas, Ana Victroia y Gimena Boccadoro Foto: Instagram/@diegoverdaguer

Toño Mauri declaró que Ana Victoria se comunicó con el cuando su papá ya se encontraba mal, pues esperaba obtener un consejo de una persona que había logrado superar las fuertes secuelas de la covid. La respuesta del actor fue pedirle que tuviera esperanza de que todo mejoraría, así como lo hizo su familia.

Hasta el momento no se ha dado a conocer en dónde descansarán los restos del cantante, pues lo último que se hizo público fue que el cuerpo sería cremado en Los Ángeles, California, lugar donde murió.

SEGUIR LEYENDO: