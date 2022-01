Exatlón México: a qué hora y en dónde ver el final de temporada

Exatlón México terminará el próximo 30 de enero a las 20:00 horas (Foto: Instagram/@exatlonmx)

Este domingo 30 de enero a las 20:00 horas llegará a su fin la quinta temporada de Exatlón México, un reality deportivo de TV Azteca que se convirtió en uno de los favoritos del público desde 2017. El anuncio del ganador y la ganadora de Guardianes vs Conquistadores se transmitirá por Azteca Uno.

Los seguidores de este reto deportivo podrán sintonizar dicha señal en el canal 101 de las compañías de servicio Izzi, Star TV y Megacable, sin embargo los usuarios de Izzi podrán optar por el 801 para la señal de alta definición.

La final de Exatlón también podrá disfrutarse a través de internet en el sitio web oficial de TV Azteca y en su aplicación para celular, TV Azteca, la cual se puede descargar de forma gratuita.

Actualmente solo quedan seis integrantes dentro de la contienda (Foto: Instagram/@exatlonmx)

Esta edición de Exatlón comenzó sus transmisiones desde el 16 de agosto de 2021, originalmente tanto el equipo de Guardianes como el de Conquistadores tenían 11 miembros. La mayoría de ellos eran deportistas que solían ser parte del público del programa y posteriormente fueron seleccionados mediante un casting.

Posteriormente, tuvieron que ser sustituidos debido a lesiones e incluso eliminaciones del programa, también contaron con el apoyo de las Fuerzas Especiales, es decir, competidores reconocidos de otras ediciones del programa.

En el equipo rojo participaron Mati Álvarez y Heliud Pulido mientras que en el azul, fueron Evelyn Guijarro y Pascal Nadaud quienes regresaron a las playas de República Dominicana.

Ellos fueron los últimos tres deportistas en integrarse (Fotos: Exatlón México)

Aunque el regreso de algunos queridos competidores alegró a buena parte de los fans, no todo han sido buenas noticias porque el programa de competencias y resistencia física se enfrentó a un gran número de lesionados entre sus participantes quienes incluso tuvieron que salir del reality.

Por otra parte, el programa también contó con el ingreso de nuevos integrantes a mediados de diciembre de 2021. Unas semanas antes de que llegaran los nuevos compañeros, se llevó a cabo una sección dentro del programa llamada Exaball.

Conforme se acercaba el final de Guardianes vs Conquistadores, la producción comenzó a eliminar a dos integrantes por semana, actualmente los deportistas que siguen en la contienda son:

Guardianes:

-Nataly Gutiérrez

-Zudikey Rodriguez

-Heber Gallegos

Conquistadores:

-Marysol Cortés

-David Juárez La Bestia

-Enrique Koke Guerrero

Al principio eran 11 integrantes en cada equipo (Foto: Instagram/@exatlonmx)

Previo al cierre de la quinta temporada de la producción televisiva, se filtró en redes sociales información acerca de los ganadores ya que los programas son grabados con anticipación en las playas de República Dominicana. Aparentemente se sabe que en tiempo real, los deportistas vencedores serían Koke Guerrero del equipo azul en la categoría varonil y Marysol Cortés de la misma agrupación pero en la categoría femenil.

En cada temporada, los fans de se mantienen al tanto de esperados regresos, eliminaciones y concursantes ganadores de algunas recompensas, la expectativa suele ser tan alta, que algunas personas en redes sociales crean cuentas específicamente para difundir supuestos adelantos de la competencia deportiva.

Mati Álvarez será una de las integrantes que volverán para Exatlón All Star (Captura: @exatlonmx/Instagram)

Cabe señalar que el origen de estas filtraciones o spoilers no siempre es claro, y si bien algunas veces los rumores “aciertan” o se cumplen parcialmente, se trata de información no confirmada por la televisora que podría ser simplemente una coincidencia. La mayoría de in

Tan pronto como termine esta temporada, comenzará la transmisión de Exatlón All Star, una edición que reunirá a la mayoría de los campeones de años anteriores en Exatlón México, algunos de los concursantes confirmados son los hermanos Ernesto y Aristeo Cázares, Javi Márquez, la campeona de la cuarta temporada Mati Álvarez y Evelyn Guijarro.

