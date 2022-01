Kristal Silva: cuál es la verdadera razón detrás de su ausencia en “Venga la Alegría”

Foto: Instagram / @kristalsilva_

Tras varios días de no presentarse a trabajar en Venga la Alegría, Kristal Silva rompió el silencio en torno a los rumores que apuntaban que dejaría el matutino. En algunos videos, la también modelo mexicana dejó en claro que la decisión de faltar al programa fue por un tema de salud.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la ex Miss Universo contó algunos detalles de su más reciente contagio de COVID-19, motivo por el cual tuvo que ausentarse como medida de distanciamiento social por contagio.

“Sé que he andado un poco desaparecida y aprovechando quiero aclarar algunas preguntas que me han hecho a través de mis redes sociales [...] La realidad es que di positivo a COVID, estuve en aislamiento”, expresó en sus primeras historias de Instagram.

Kristal Silva explicó que su contagio de COVID-19 fue leve y recomendó a sus seguidores que se vacunen

Más adelante compartió con sus más de 1 millón y medio de seguidores, que la vacuna le ayudo a no tener sintomatología más severa: “Gracias a dios no tuve síntomas, fue muy rápida la recuperación. Esta cepa (Omicrón) es mucho más contagiosa [...] Ahora, no me fue mal porque estoy vacunada así que todos a vacunarnos y a seguir con las medidas”, finalizó la presentadora del matutino.

Por otro lado, la oriunda de Tamaulipas compartió durante su última storie su resultado negativo a COVID-19, por lo que se reincorporó a TV Azteca durante su transmisión del 13 de enero.

Y aunque es muy difícil saber donde su pudo haber contagiado, sus seguidores en redes sociales discutieron la posibilidad de que la conductora pudo haber contraído el virus en su viaje más reciente. Y es que a finales de 2021, Kristal Silva, se había ausentado del matutino, gracias a que para celebrar la llegada del 2022 se fue de viaje a París, Francia.

(Foto: @kristalsilva_/Instagram)

Ya en Europa, la conductora de TV Azteca compartió sus primeras impresiones vía remota con sus compañeros de pantalla y se le vio bastante alegre de recibir el año nuevo junto a su pareja, Luis Ángel Garza: “Me estoy divirtiendo muchísimo porque es la primera vez que vengo a conocer este lugar que es tan romántico, está lleno de arte, lugares impresionantes. Por todas la calles que he caminado les juro que hay una fotografía en mi celular porque”, explicó.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Kristal Silva, se pronuncia sobre algún problema de salud que haya padecido. El año pasado, la ex reina de belleza confesó a inicios de noviembre del 2021 en el programa de entrevistas, Reinas en Jaque, que desde pequeña sufrió de desórdenes alimenticios, lo que la llevó a ponerse en riesgo en diversas ocasiones.

“A mí, en lo personal ha sido en diferentes etapas de mi vida, la más dura fue cuando tenía 21 años y estuve al borde de la muerte. Padecí bulimia desde muy pequeña, tuve muchos problemas de alimentación [...]”, señaló.

(Foto: captura de pantalla/YouTube)

Asimismo, compartió con los seguidores del canal de YouTube que no fue el único problema que tuvo durante su juventud, pues a esa edad también quiso realizarse una cirugía plástica, sin embargo, no le fue bien. Debido a la bulimia que sufría, su cuerpo no estaba en las mejores condiciones y mejor decidió desistir por esa posibilidad de embellecimiento.

“Dije: ‘Wow, movieron las piezas muy duro’, y aprendí muy fuerte a valorar lo que tengo y lo que soy: la Kristal que es una mujer que al final de cuentas es honesta y respeta lo que es en un espejo ahora, y que definitivamente para mí, lo he dicho siempre, fue el jalón de orejas, el balde de agua fría que necesitaba para poder despertar y valorar lo que tengo y lo que soy”, compartió con Liz Lombó.

SEGUIR LEYENDO: