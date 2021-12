“Tú no creciste porque eras muy arrogante”: Niurka le contesta a Bobby

La actriz desmintió las declaraciones que su ex esposo Bobby Larios emitió para el programa El minuto que cambió mi destino (Foto: Instagram/@bobbylariosfans)

Hace unos días el actor tapatío Bobby Larios asistió al programa El minuto que cambió mi destino conducido por Gustavo Adolfo Infante para platicar todo tipo de cuestiones relacionadas a su carrera y vida personal, donde por supuesto figuraron los nombres de Niurka Marcos y Juan Osorio.

A lo largo de la entrevista el actor confesó haber sido víctima de la posición ventajosa que el entonces esposo de Niurka Marcos, Juan Osorio, tenía en el medio y aseguró que el productor le frustró su carrera en Televisa.

No obstante, la cubana no se quedó callada ante tal declaración y salió a desmentir la información.

“Nos empezó a ir muy bien, teníamos muchísimo trabajo. Eso que dijo Bobby de que Juan le frustró la carrera no fue cierto y no es por defender a Juan … Incluso Juan intentó que a mí me sacaran de Televisa porque estaba enojado, es normal, pero los ejecutivos le dijeron que no”, comentó Niurka para el programa De primera mano.

La vedette cubana aseguró que Juan Osorio no fue el responsable de que la carrera de Bobby Larios se truncara.

La bailarina aseguró que a Bobby Larios le llegaron muchas oportunidades de continuar con su carrera pero que las desaprovechó por su arrogancia.

“Lo que le pasó a Bobby es que cada una de las oportunidades que le llegaron, a partir de que él se sintió como pavorreal seguro, las empezó a desperdiciar porque se sintió muy chingón”, platicó la vedette para el programa de espectáculos.

La actriz de Aventurera también reconoció los esfuerzos que ella misma hacía para que su ex pareja Bobby pudiera continuar aprendiendo y preparándose para brillar y destacar en el medio. Sin embargo, el actor creyó tener la vida ya resuelta e ignoró los consejos que la cubana le daba durante el tiempo que estuvieron juntos.

No obstante, el éxito y fama que la pareja tenía en aquel momento era tanto que los productores los buscaban para trabajar por lo que Niurka reconoce que no pudo haber manera de que su ex pareja Juan Osorio truncara la carrera de Bobby aunque hubiera intentado hacerlo.

Bobby Larios aseguró haber sido víctima de Juan Osorio y lo señala como responsable de haber truncado su carrera (Foto: Instagram/@bobbylariosofficial).

En esta entrevista que la cubana dio para el programa De primera mano, también contó su versión sobre la ocasión en la que Bobby Larios se sintió sumamente ofendido y humillado porque Juan Osorio le cortó el cabello en el set de grabación.

“Cuando Juan hizo eso, Bobby estaba en el set de grabación y no se había dejado hacer el look que la producción requería, y Juan llegó y le dijo ‘es necesario hacerlo porque la imagen que tienes no es adecuada’, entonces, tal vez fue un poco brusco porque no fue la gente de diseño de imagen, pero fue porque él estaba poniendo limitaciones a la gente de diseño de imagen”, recordó Niurka Marcos.

Niurka Marcos compartió los motivos por los cuáles su matrimonio con Bobby Larios no prosperó (IG: niurka.oficial)

Durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante el bailarín también aseguró que su relación con la vedette cubana fue un montaje que el mismo productor Juan Osorio inventó. Todo comenzó cuando a Bobby se le presentó la oportunidad de trabajar con el productor de melodramas como ¿Qué le pasa a mi familia?, o Juntos el corazón nunca se equivoca para realizar una actuación en pareja con la bailarina; fue así como conoció a la actriz en las grabaciones de la telenovela Velo de novia (2003).

Entre una serie de escándalos ambos actores se enamoraron y así fue como Niurka terminó su relación con Juan Osorio y se fue a vivir con Bobby Larios, sin embargo, el gusto no les duraría tanto pues fue sólo de 2003 a 2006 que la pareja protagonizó uno de los romances más estrepitosos de la pantalla chica.

“Terminamos porque él ya no cabía por la puerta de mi casa, él llegaba como un pavorreal con su plumaje abierto y no cabía por la puerta… estaba muy arrogante, muy mamón, muy altanero. Estaba empezando a ser una relación muy disfuncional”, compartió la actriz sobre su ruptura.

SEGUIR LEYENDO