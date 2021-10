Salma Hayek reveló por qué prefiere respetar la privacidad y libertad de su hija Valentina

Cast member Salma Hayek poses with daughter Valentina Pinault as they arrive for a screening of the film "Eternals" in London, Britain, October 27, 2021. REUTERS/Henry Nicholls

Tras el estreno de Eternals en El Paseo de la Fama de Hollywood de los Ángeles, Salma Hayek apareció en la premiere en Inglaterra donde reveló que respeta mucho la libertad y privacidad de su hija Valentina Paloma Pinault porque considera importante que ella desarrolle su personalidad libre de sus prejuicios, por lo que solo la orienta y la mantiene lejos de sus redes sociales.

En esta ocasión Salma Hayek asistió a la presentación de la tan esperada película de Marvel Eternals en Londres; la ambiciosa cinta llegará a las salas de cine en México el próximo 5 de noviembre y en ella se podrá disfrutar de la actuación de la veracruzana junto a Angelina Jolie.

Tras su llegada a la premiere, Salma Hayek brindó algunas palabras para los medios presentes, quienes capturaron a la actriz nuevamente junto a su única hija. El hecho llamó la atención, ya que son pocas las veces en las que la actriz mexicana asiste a eventos tan llamativos con Valentina, incluso casi nunca publica fotografías con ella en su cuenta verificada de Instagram.

La imagen con la que Salma conmovió a sus seguidores con la tierna felicitación a Valentina Paloma (Foto: Instagram/@salmahayek)

Al ser cuestionada sobre su relación con la hija que tuvo en 2007 con François-Henri Pinault, la protagonista de Frida explicó que prefiere ser una madre respetuosa respecto a la vida de Valentina porque le resulta importante que su desarrollo sea óptimo, especialmente en esta etapa de su adolescencia, pues recientemente cumplió 14 años.

“Trato de ser muy respetuosa, no solo de su privacidad, sino de quien es ella y no ser una persona que le tiene que estar diciendo todo el tiempo: ´Tienes que ser así´”, declaró la actriz en información recuperada de Univisión.

Salma Hayek comentó que durante estos últimos años ha tratado que su hija exprese sus gustos, incomodidades y sentimientos sin que sea afectada por la fama que ella tiene, contrario a lo que pasa con muchos hijos de famosos que se vuelven el centro de atención debido a la popularidad de sus padres.

La foto inédita que compartió la actriz para celebrar a su hija (IG: salmahayek)

“Darle el espacio para que descubra quién es ella sin mis prejuicios, sin mis expectativas. Guiarla, pero al mismo tiempo no imponerle una imagen de quien yo quisiera que ella fuera”, dijo.

Además, la veracruzana explicó que Valentina Paloma no conoce la dimensión de su fama ni los alcances que desde hace años tiene gracias a su exitosa trayectoria. Externó que ha tratado de mantenerla alejada del medio, por esa razón no suele publicar fotografías junto a su hija en redes sociales.

“No está muy enterada de mi fama. El hecho de que yo sea una figura pública me recuerda que no tiene que significar que ella, su vida y lo que le gusta, cómo es, tenga que ser (público). Por eso no hay muchas fotos de ella actuales”, comentó.

De hecho, en la cuenta de Instagram de Salma Hayek hay pocas postales de madre e hija. La última de ellas fue publicada por la actriz a finales de septiembre donde se les puede ser frente a frente contra luz. La veracruzana hizo el posteo con motivo del cumpleaños de Valentina y le dedicó un tierno mensaje.

La actriz mexicana interpretó el papel de "Ayak", madre de los Eternos, en la cinta. REUTERS/Henry Nicholls

Salma Hayek y Valentina Pinault deslumbraron en la presentación que se llevó a cabo durante la noche del pasado miércoles 27 de octubre en Londres, Inglaterra. La oriunda de Veracruz, México brilló en la alfombra con un espectacular vestido rojo lleno de lentejuelas donde dejó al descubierto uno de sus brazos.

Su hija figuró con un increíble vestido negro lleno de lunares blancos que resaltó por marcar su figura. La prensa también sacó a relucir las piernas que heredó de su madre. Ambas posaron muy felices frente a la cámara, con lo que dejaron entre ver su amorosa relación.

