Cristian Castro al fin rompió el silencio sobre su aparición en “Luis Miguel, la serie”

Carlos Macías habló sobre la reacción de Cristian Castro sobre su personaje en la serie de Luis Miguel. (Fotos: @carlosmaciasmex / @lmxlm / Archivo)

El cantautor Carlos Macías desmintió el rumor de que Luis Miguel y Cristian Castro tuvieran una rivalidad e incluso destapó que no descartan grabar una canción juntos, además de que compartió la reacción del cantante por su caracterización en la bioserie de “El Sol de México”.

“La verdad que yo hablé con él y se moría de la risa, dijo ‘Totalmente, no me molesta para nada’. Hay cosas que no son ciertas, según palabras del mismo Cris, pero que está contento”, dijo el chiapaneca en entrevista con el medio Chisme No Like.

El “Gallito feliz” fue presentado en la serie por un personaje de nombre “Cris Valdés”, que hace referencia al cantante no sólo por el increíble parecido, sino por las canciones que interpretó durante los años noventa en el punto más álgido de su carrera, como No podrás.

Infobae

“Mira, finalmente yo creo que todos queremos estar vigentes, queremos estar en la jugada”, dijo el cantautor, quien se encuentra estrenando una canción a dueto con el famoso hijo de Verónica Castro.

Además, negó rotundamente que entre ambos cantantes haya alguna rivalidad cuya raíz pudo ser la envidia o un amor en común. “Hay incluso algunos planes que esperamos que se realicen para que pudieran grabar juntos”, adelantó para los medios de comunicación.

Lo que fuera es el nombre del sencillo dedicado a la abuela de Cristian y madre de Verónica, la señora Socorro Castro Alva, quien falleció el año pasado.

“Agradecido con Cristian Castro, una de las voces más bonitas que hay para cantarle al romance, sobre todo, a lo romántico”, compartió Carlos Macías.

El personaje "Cris Valdés" es una referencia directa al cantante Cristian Castro. (Foto: Netflix/ Luis Miguel, la serie)

Fue en esta segunda temporada de Luis Miguel, la serie en donde apareció por primera vez el personaje de Castro, quien en el tercer capítulo despierta la furia de Luis Miguel, pues este sentía que necesitaba darle un giro a su carrera al estilo del cantante de Azul.

En los últimos días, la rivalidad entre ambos cantantes ha sido un tema de conversación, pues poco se sabe sobre el supuesto enfrentamiento que tuvieron ambos por la misma mujer.

En el programa Podemos Hablar conducido por Andy Kusnetzoff en 2019, Cristian Castro reveló la razón de su distanciamiento con su viejo amigo.

“Me decepcionó un poco, sinceramente, su personalidad porque yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes. Me decepcionó un poco porque realmente vino a meterse y eso fue lo que un poquito nos distanció”, confesó por primera vez el cantante.

Cristian Castro reveló el motivo detrás de su pelea con Luis Miguel

El intérprete de Nunca voy a olvidarte argumentó que se dio cuenta de que Daisy y Luis Miguel se gustaban en serio, por lo que decidió priorizar su amistad con “El Sol de México”. “La empezó a enamorar, le empezó a hablar y todo y ella me lo decía y yo como que sentí que era un hermano de Luis Miguel y que realmente le gustaba Daisy”, contó.

Al final, Castro dejó que su ex pareja y su amigo comenzaran una relación, e incluso incitó a Fuentes a que lo intentara con el intérprete de Suave. “Yo lo dejé meterse”, sentenció.

Contrario a lo que él supuso, fue Luis Miguel quien comenzó a tomar distancia por al relación con la presentadora cubana, la cual duró algunos años. “Él se hace el ofendido cuando realmente yo soy el que tengo la ropa metida en la casa de Daisy” compartió con Kusnetzoff.

Además, agregó que extrañaba su amistad y quería de vuelta al amigo que en su momento le regaló inolvidables momentos. “No somos amigos porque él no ha querido realmente. Y fuimos amigos en un momento muy lindo, realmente”, recordó con nostalgia el hijo de Manuel “El Loco” Valdés.

SEGUIR LEYENDO: