La sorpresiva reacción de Iván Mejía tras el nombramiento de ‘Polilla’ Da Silva como entrenador de América

América de Cali sorprendió al oficializar a Jorge Polilla Da Silva como su nuevo director técnico. El uruguayo, que ya dirigió a los Diablos Rojos entre 2017 y 2018, es recordado no solo por su trayectoria como técnico, sino también por su época dorada como jugador, lo que lo convierte en una figura muy querida y respetada dentro del club.

La decisión de apostar nuevamente por Polilla Da Silva surge tras la desvinculación de César Farías, el entrenador venezolano que no logró clasificar al equipo a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay I-2024 y, además, vio su participación cortada en la Copa Sudamericana mucho antes de lo esperado. Este revés llevó al club a tomar medidas decisivas acerca de su dirección técnica.

Iván Mejía se pronunció a la llegada de Da Silva al América de Cali

Con el regreso de Da Silva al banquillo, el América de Cali se prepara para afrontar el segundo semestre del año, poniendo al mando a alguien que ya conoce el club por dentro y que, sin duda, tiene una gran conexión con los seguidores escarlatas. Su conocimiento previo del equipo y su experiencia tanto en el ámbito local como internacional lo perfilan como una pieza clave para revitalizar al equipo en este momento crítico.

La noticia de su nombramiento ha generado reacciones en diversos sectores, siendo una de las más destacadas la del reconocido periodista Iván Mejía Álvarez. A través de sus redes sociales, el caleño comentó sobre el regreso del exPeñarol, dejando entrever su opinión sobre este movimiento por parte de la dirigencia Escarlata.

“Magnífico golpe de opinión de don Tulio. Polilla es del riñón americano, ídolo, buen técnico. Lo que viene es lo importante: dotarlo de una buena nómina, darle herramientas para que pueda trabajar. Este proyecto va pintando bien”, escribió Iván Mejía desde su cuenta de X (antes Twitter).

Sus palabras reflejan el peso que tiene esta designación en el entorno del fútbol colombiano y especialmente para la afición del América de Cali, que ve en Da Silva una figura capaz de liderar al equipo hacia mejores resultados en el rentado local.

Este giro en la dirección técnica refleja la búsqueda constante del club por consolidar un proyecto futbolístico exitoso y competitivo, y la elección de Da Silva no es más que un reflejo de la confianza en su capacidad para llevar al América de Cali a alcanzar sus objetivos en el corto y mediano plazo.

Con un nuevo ciclo que comienza, la expectativa entre los seguidores y la comunidad futbolística es alta, esperando que esta sea la decisión que guíe al equipo a las victorias que tanto ansían.

Reacciones

Los usuarios en las redes sociales no pasaron por alto la publicación de Mejía Álvarez, que pese a estar retirado de los medios de comunicación ya hace un par de años es muy activo en su cuenta X para referirse a diversos temas causando revuelo en algunas ocasiones.

“Eso de casarse con ídolos de antaño, la verdad no es que funcione mucho en este país. Ya lo trajeron y no rindió ahora, el contexto es muy diferente, amanecerá y veremos. Pero me parece más una apuesta, pero siguen sin realmente establecer un horizonte claro”.

“Así es Don Iván, gracias a Dios se empieza bien este proyecto con un técnico que ya tuvo su paso y fue muy satisfactorio, no tenía nómina, ahora la hay y podrá reforzarla como quiera porque plata tiene el viejo @tulioagomez”.

“De acuerdo don Iván, pero se debe acabar el sindicato en América, deben de colgar los guayos, ojalá Tontulio refuerce la nómina… De lo contrario, lo queman al Polilla da Silva”.