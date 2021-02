“Otro certero golpe de Andrés Manuel”: la nueva crítica de Chumel Torres al presidente

Chumel Torres cuestiona las decisiones del gobierno sobre la regularización de redes sociales (Foto: Instagram @chumeltorres / @_lopezobrador)

El youtuber Chumel Torres volvió a criticar en su cuenta de Twitter a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Pues a mí me da muchísima tranquilidad un gobierno que quiere regular las redes sociales para que solamente se opine lo que el gobierno apruebe. No sé ustedes”, fue lo que compartió Chumel Torres desde su perfil, sobre la regulación de las redes sociales.

Dicho mensaje fue retomado incluso por el ex presidente Vicente Fox, quien agregó a lo expresado por Chumel: “¡Más y más controles..... Más y más perdidas de LIBERTADES!”.

Las críticas de Chumel no pararon ahí. Un par de horas después, el youtuber citó un tuit de Andrés Manuel en el 2014. “Sería el colmo que censuraran el internet. ¿Qué acaso no les basta el control omnímodo que ejercen sobre los medios comunes?”, escribió el mandatario en su cuenta oficial hace seis años.

El youtuber, acostumbrado al sarcasmo, agregó un mensaje al tuit del presidente actual: “Otro certero golpe de Andrés Manuel del 2014 al presidente actual. ¡Ojalá se lanzara a un cargo de elección popular!”.

Vicente Fox apoya el mensaje de Chumel Torres (Foto: Twitter@VicenteFoxQue)

El primer comentario de Chumel surgió después de que en la conferencia matutina del primero de febrero, cuando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, comentó que está a favor de analizar, y en su caso, legislar para la regulación de las redas sociales; esto desde su punto de vista como experta en derecho.

En la conferencia de prensa desde Palacio Nacional informó que la Secretaría de Gobernación se encuentra estudiando la posibilidad de regular las empresas como Twitter y Facebook.

La titular de Segob también comentó que lo que se está estudiando es la posibilidad, o no, de avanzar en la regulación de las redes sociales, a través de un análisis comparativo para conocer cómo están siendo reguladas en otros países.

“Pero sí tenemos ya un equipo de colaboradores en la unidad de medios, con el licenciado, doctor creo que es, ya tiene doctorado en Derecho, Roberto Duque, para avanzar en la… Cuando menos en algún tipo de reflexión y sobre todo analizar el contexto mundial sobre la regulación o no de estas redes sociales y qué países han avanzado, qué países tienen una regulación, hacer un estudio comparativo de diversos derechos, de un derecho comparativo para saber exactamente, un derecho comparado para saber exactamente cómo están siendo regulados en otros países y cómo podemos o no avanzar en algún tipo, subrayo, cómo podemos avanzar o no en algún tipo regulación”, subrayó.

Chumel Torres cuestiono sobre las medidas de regular ls redes sociales (Foto: Twitter@ChumelTorres)

Sánchez Cordero agregó que no conoce la iniciativa del senador Ricardo Monreal sobre la misma regulación de redes sociales, pero mencionó que le gustaría analizarla, y dado el caso, apoyarla.

El senador de Morena propuso esta iniciativa en sus redes sociales, después de los recientes casos de censura que han existido en las plataformas.

“El derecho humano a la información no puede ser vulnerado por organismo privado alguno. el Poder Legislativo debe otorgarle a la población un marco jurídico que proteja sus garantías y evitar los excesos”, fue el mensaje con el cual Monreal acompañó un video para proponer dicha iniciativa.

Sánchez Cordero en conferencia de prnesa (Foto: Presidencia de México.)

El debate sobre la regulación de las redes sociales surgió a partir de que Twitter y Facebook cancelaran las cuentas del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al interpretar que los mensajes que publicó en Twitter incitaron a los disturbios del pasado 6 de enero en el capitolio.

El presidente de México, se pronunció al respecto un día después, durante su conferencia de prensa y mencionó que no le gustaba que le quiten el derecho a trasmitir un mensaje en Twitter.

