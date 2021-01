Thalía cumplió uno de los sueños de su vida: apareció en la portada de una famosa revista de modas

Thalia destacó que la sesión fotográfica se llevó a cabo con todas las medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19 (Foto: Captura de pantalla)

A sus casi 50 años, con unos zapatos Prada y un abrigo de Bottega Veneta, la actriz mexicana Thalía estiró su mano hacia el aire y recostada posó para una de las revistas de moda más icónicas a nivel mundial: Vogue.

“Uno de mis sueños era tener mi portada de Vogue. ¡Estar ahí es uno de esos pendientes que tenía en mi bucket list!’, recalcó la intérprete en entrevista para dicha revista.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz que interpretó personajes como Marimar o María la del barrio, mencionó que el aparecer en la portada de esta publicación era algo le había ayudado en la difícil situación familiar por la que estaba pasando. Además, destacó que la sesión fotográfica se llevó a cabo con todas las medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19.

“Mis amores, ustedes ya se han enterado y los he tenido al tanto de que, bueno, estamos pasando por unos momentos muy difíciles a nivel familiar y definitivamente tristes, llenos de estrés y de incertidumbre, pero dentro de todas estas cosas que estamos pasando pues hay un brillito así de felicidad alrededor” dijo la cantante a través de un video en su cuenta oficial de Instagram.

Así mostró Vogue una de sus portadas con Thalía

Después de mostrar desde su celular la portada de la revista en donde aparece de frente en una toma a medio cuerpo, Thalía remarcó que estaba muy emocionada y no podía creer lo que estaba sucediendo.

“Esto es como una alegría, un paliativo, eso que siempre soñé en mi vida estar en una portada Vogue y no sólo es una portada, sino es una portada doble. Entonces es un día de celebración para mí, para mi carrera, para todos estos años amando la moda”, recalcó.

La intérprete agradeció nuevamente a la revista por darle la oportunidad y contó que fue una experiencia diferente porque la sacaron de su zona de confort al decirle que la sesión sería a “cara lavada”.

“Yo iba y me ponía un poco más de sombra o cuando me iba a cambiar me ponía más rimel o más labios, se daban cuenta y me decían hay que quitarle todo ese maquillaje, entonces fue un proceso personal intenso de estar desnuda totalmente ante la cámara”, añadió e invitó al público para que comprara una copia de la revista.

En días anteriores, la cantante y actriz mexicana Thalía habló sobre el estado de salud de su abuela, Eva Mange Márquez (Foto: @Thalia / IG)

En días anteriores, la cantante y actriz mexicana Thalía habló sobre el estado de salud de su abuela, Eva Mange Márquez. Esto después de que ella y su hermana expusieran las malas condiciones en las que se encontraba su familiar, quien presuntamente estaba bajo los cuidados de una residencia para adultos mayores.

“Hoy 18 de enero del año en curso, deberíamos de estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, Doña Eva Mange Márquez. Mas, lejos de una celebración, nos encontramos en un situación de angustia y gran sorpresa, ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables”, escribió la cantante en la publicación que recibió más de 160 mil “me gusta”.

A través de Twitter, Laura Zapata también denunció las condiciones en las que se encontraba su abuela, quien estaba en manos de una residencia para adultos mayores. La actriz añadió que estaba en búsqueda de los responsables.

