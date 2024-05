Supersalud le respondió al alcalde Carlos Fernando Galán por su reclamo ante la intervención en Bogotá

El superintendente le respondió al alcalde Galán por el reclamo que hizo ante la intervención que anunció la Supersalud - crédito Colprensa

El superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, le respondió al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por el reclamo que hizo ante la intervención forzosa administrativa y la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE de Bogotá.

Leal aseguró que si bien la entidad ha hecho acompañamiento a la gestión en la capital del país, y está dispuesta a seguirlo haciendo, no quiere decir que no esté en la potestad de intervenir si lo considera necesario.

De acuerdo con lo expresado con el jefe de la Supersalud, la intervención en Bogotá se dio luego de establecer que en la capital del país se estaban infringiendo normas que ponen en riesgo la salud de las personas.

Luis Carlos Leal se fue con toda contra el alcalde, luego de que este asegurara que en una reunión que tuvo con el superintendente no se mencionó ninguna intervención. Además, aseguró que sería una jugada del Gobierno nacional para quebrantar la autonomía territorial.

“Recibimos con sorpresa la decisión del Gobierno nacional de intervenir la Subred Centro Oriente a pesar de la voluntad que hemos mostrado con hechos. Además, creemos que el Gobierno nacional está tomando otras decisiones en relación con Bogotá que pueden ir en contra de la autonomía territorial. Eso no lo vamos a permitir”, dijo Galán.

La respuesta del superintendente de Salud

Ante las acusaciones y reclamo del alcalde mayor de Bogotá, el superintendente lanzó un fuerte mensaje, en el que advirtió que la entidad tomará medidas siempre que esté en riesgo la salud e integridad de la población.

Leal aseguró que las medidas que se toman desde la entidad siempre están enfocadas en proteger la integridad de los ciudadanos.

“Las medidas que toma la Superintendencia Nacional de Salud, como la intervención forzosa administrativa para administrar de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente en la ciudad de Bogotá, son todas a favor de la población, son todas para proteger el derecho fundamental a la salud y para garantizar una prestación de calidad óptima y oportuna para todas las personas en todo el territorio nacional, así lo ha demostrado la intervención de la Superintendencia en diez hospitales en todo el territorio nacional”, dijo el superintendente de Salud.

Así mismo, el funcionario dejó claro que con el alcalde de Bogotá no hubo ninguna negociación, más bien se trató de un acompañamiento que hace la Superintendencia y que están dispuestos a seguir haciendo.

“Lo que hablamos con el alcalde Galán no fue una negociación, fue un acompañamiento en todo el proceso de implementación del modelo y claro que va a tener nuestro acompañamiento, pero no es posible que la Superintendencia conozca que se están infringiendo normas que ponen en riesgo la salud de las personas y no haga absolutamente nada y mire para otro lado”, dijo Leal.

Luis Carlos además se fue con toda contra el mandatario local y resaltó algunas de las gestiones que se habrían dejado de hacer o que se hicieron de una manera incorrecta, y que generaron afectaciones.

“Hay cosas que se pudieron haber mejorado alcalde Galán, usted sabe, por lo menos, que usted tiene la responsabilidad de nombrar la totalidad de los miembros de la junta directiva y así tener el control de lo que venía ocurriendo en irregularidades financieras, esto no lo hizo”, dijo.

“Amor son hechos y no palabras como lo dije el día de hoy en nuestra conversación. Y yo no voy a permitir que se ponga en riesgo la salud y la vida de las personas sin que la Superintendencia tome una acción concreta para poder proteger la vida de la población”, añadió.