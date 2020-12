Andrea Escalona pasará la Navidad con Galilea Montijo en Acapulco: la conductora de “Hoy” insistió en invitarla

Este martes 1 de diciembre, se cumplió un mes de la muerte de la famosa productora de “Hoy”, Magda Rodríguez. Y aunque su hija, Andrea Escalona, no tenía ninguna intención de celebrar la Navidad, sus amigos no la han dejado sola, y la están arropando para que estas fechas no sean tan difíciles para ella.

“Este año yo quería hacer el Grinch, tenía esa firme intención de no celebrar nada, no hay nada que celebrar, de saltarme la Navidad, entre otras cosas, pero Adriana no me deja. Se me obligó, se me obligó a poner el árbol de Navidad, así que vamos a ver qué pasa”, contó a través de sus historias de Instagram Andy Escalona, mientras preparaba el abeto con su amiga, la diseñadora Adriana Huerta.

Entre las personas que más la están apoyando en estos momentos se encuentra la familia de “Hoy”. En entrevista con Edén Dorantes, la hija de Magda Rodríguez contó que Galilea Montijo la llamó para saber qué haría los días 25 y 31 de diciembre. Cuando le contó que no quería hacer ningún plan y que había decidido “saltarse” la Navidad, la conductora de “Hoy” le insistió para que celebrara las fiestas con ellos.

“Galilea me dijo, ‘Escalona, ¿qué van a hacer (en Navidad)?. Le dije, ‘Esta vez yo me salto la Navidad’. Me dijo, ‘Vas a ir a Acapulco, vas a ir en Navidad y Año Nuevo’. Dije, ‘Está bien’”, recordó Escalona.

Así respondió Galilea a las versiones de que existe una mala relación entre ella y Andy Escalona (Video: Instagram andy___rodriguez / IG.)

Así, la hija de la productora de Televisa pasará esos días en Guerrero, donde coincidirá con otros compañeros del programa, como Andrea Legarreta o Raúl Araiza. Escalona espera poder hacer un ritual en la playa, en honor a su madre.

“A Magda le encantaba la playa, el mar, vamos a estar en Acapulco, tenemos una familia bien importante que es la familia de Hoy, no sabes cómo se ha portado Galilea Montijo, Legarreta, “El Negro” y curiosamente todos van a estar en Acapulco [...] Seguro el 25 haremos un ritual en la playa y el 31 igual, para recibir el 2021″, explicó.

El bonito gesto de Galilea Montijo llega después de las versiones que surgieron en noviembre, cuando los periodistas de Chisme No Like aseguraron que la famosa conductora pidió que despidieran del programa a Andy Escalona por fuertes diferencias con ella.

“Sí, Galilea pidió la cabeza de Andrea”, dijo entonces el comentarista Javier Ceriani.

El pasado 23 de noviembre, Montijo se reincorporó al foro de “Hoy” tras superar el Covid-19, y desmintió en un video de Instagram, desmintió que existiera una mala relación entre las dos.

“¿Por qué dicen que no te quiero?”, dijo Galilea en el clip, en el que aparecían Andrea Legarreta, Escalona, y Andrea Rodríguez, hermana de Magda.

Ahora, desafiando las versiones que aseguran que no tienen buena relación, pasarán juntas la Navidad, demostrando al menos que, como ocurre con las familias, siempre están ahí cuando más se necesita.

