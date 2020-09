Esmeralda Pimentel festejó su cumpleaños con declaración de amor a Bárbara Arredondo

La actriz Esmeralda Pimentel se encuentra muy feliz festejando su cumpleaños número 31 de la mano de Bárbara Arredondo, así lo hizo saber a través de las publicaciones en su perfil de Instagram en donde declaró abiertamente su amor hacia la productora y escritora de contenidos. El mensaje se dio por una respuesta hecha por la Arredondo en el que le deseó un feliz cumpleaños y le cantó las mañanitas.

Así dice el mensaje:

Te amo, te amo, te amo con todo mi ser chimishams. Gracias por cabalgar conmigo, por enseñarme a Rumi, por mi sobri, por tus comidas, por tus dientes separados. Te amo siempre

Esmeralda Pimentel cumplió 31 años y es una de las actrices más populares de la industria del espectáculo (Foto: Instagram @esmepimentel)

Y es que, aunque Esmeralda Pimentel no lo ha confirmado como tal, la actriz sí dio a entender que, tras su rompimiento con el actor Osvaldo Benavides en noviembre del año pasado, había comenzado a salir con Arredondo. Además durante los últimos años, Pimentel se ha declarado en apoyo de la diversidad sexual. Así lo dijo en una entrevista para el periódico El Universal:

Yo crecí y siempre a mí me gustaban las niñas y me gustaban los niños y jamás tuve en mi familia ni en la televisión, teatro o cine un referente que me ayudara a entenderme y a identificarme (...) Yo que provengo de un pueblo como Zapotlán el Grande, Jalisco, siempre crecí con muchos juicios, dudas, conflictos y hasta que recientemente, con los años, empiezan a haber más este tipo de historias de diversidad sexual y de género e historias de amor en donde no importa cuál sea tu preferencia, te sientes identificado

Osvaldo Benavides ha continuado con su carrera sobre todo en televisión (IG: osvaldobenavides)

Esmeralda ya había hablado de que se encuentra interesada en vivir experiencias diferentes, por lo que luego de romper con Osvaldo Benavides, la actriz aseguró que ella se ha vuelto honesta consigo misma, pues antes veía que aún había muchos mitos, mentiras y ataques ante la diversidad sexual:

Se han dicho muchísimas tonterías. Yo di una declaración, a mi me preguntaron que por qué estaba apoyando un festival independiente de diversidad sexual, y decidí ser muy honesta, decidí abrir mi corazón y contar algo que me pasó de chiquita y que es sumamente natural

Esmeralda Pimentel afirmó que el motivo de su separación con Osvaldo Benavides no es nada relacionado con sus preferencias sexuales y que se encuentra muy feliz y acompañada de su familia y amigos (Foto: Instagram @esmepimentel)

Pimentel también dijo durante la alfombra roja de una premiación que se encontraba muy desconcertada pues algunos medios han querido jugar con el tema y han utilizado fotos con sus amigas o familiares para salir a decir que son sus parejas, cosa que es falsa. También aclaró que su ruptura con Benavides no tiene nada que ver con su orientación sexual, sino que fueron problemas muy independientes al tema:

Jamás esperé que hubiera tanta polémica al respecto de algo tan natural; se han inventado muchísimas cosas, me han sacado fotos con mis mejores amigas y hasta con mi hermana diciendo que es mi novia (...) No, no es cierto, él (Osvaldo Benavides) y yo habíamos terminado desde hace mucho tiempo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra

En ese momento, Esmeralda dijo que su familia siempre ha sabido de esto y que ha recibido mucho apoyo de parte de ellos para poder construir su futuro, afirmó que no le gustan las etiquetas y se mantiene como una persona que aún cree en la libertad y en el respeto:

Mi familia me conoce perfecto, mis amigos, las personas que me aman, que están conmigo. Yo soy una persona muy libre y que siempre he sido muy honesta con la prensa. A mí no me gustan las etiquetas, creo en la libertad, en el respeto y en el amor

