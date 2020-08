Músico, youtuber, actor y árbitro de futbol: él fue Héctor Mickeith “Juanito Sirenita”

"Juanito Sirenita" consiguió miles de suscriptores a su canal de YouTube en poco tiempo (Foto: Instagram @hectormickeith)

Este lunes el influencer mexicano Gabriel Montiel, conocido en las redes sociales como Werevertumorro, dio a conocer el fallecimiento de su amigo Héctor Mickeith, un joven que alcanzó una gran popularidad en las plataformas digitales gracias a su personaje de Juanito Sirenita.

“ No sé a dónde vamos cuando nos vamos. Espero podamos ver un rato lo que pasó después de que nos fuimos y si es así, este perro fue una ver… y siempre con toda la actitud por salir adelante. Gracias por todo, Héctor. Te extrañaremos y te quiero amigo. QEPD”, escribió el youtuber al dar a conocer la noticia que de inmediato escaló en los marcadores de tendencias.

Juanito Sirenita es el personaje de voz aguda y peculiar ropa rosada que el actor popularizó, llegando al punto de ser el protagonista de memes, videos, stickers y bromas virales, y aunque la gente lo recordará principalmente por ese personaje donde interpreta a un niño entusiasta del personaje de La sirenita, Mickeith fue un artista multifacético, pues también era músico, deportista y apasionado del teatro.

Aunque el personaje de "Juanito Sirenita" lo lanzó a la fama en internet, Héctor gustaba de crear distintos roles (Foto: Instagram @hectormickeith)

El joven que falleció a los 25 años padecía escoliosis, una anomalía en su columna vertebral, condición que nunca significó mucho problema para el desarrollo de una vida normal ni le causó complejos, describiéndose a sí mismo como “una persona entusiasta y alegre”. En los videos que compartía siempre permaneció sentado o con muy poca movilidad.

“Tengo una condición médica que se llama escoliosis, que es una desviación de la columna. Me hace un poquito diferente a todos ustedes, en cuestión física, pero eso no me ha impedido absolutamente nada de lo que he querido hacer. Me he divertido, he salido adelante y me valen madre las críticas, porque yo sé lo que soy ”, expresó Héctor en uno de sus videos.

Comenzó su carrera en la actuación hace alrededor de ocho años, y sus estudios histriónicos lo llevaron a probar suerte en los escenarios teatrales y en el ámbito del doblaje, donde se desarrolló profesionalmente gracias a la licencia de locución que obtuvo.

Entusiasta de la música rock y los géneros alternativos, Héctor tocaba a guitarra y batería (Foto: Instagram @hectormickeith)

Héctor también fue aficionado de los deportes, y su gran pasión era el futbol, disciplina que practicó en su infancia hasta que a los 16 años tuvo que abandonarlo debido a que su condición se lo dificultaba. Tal fue su afición por el futbol que “Juanito Sirenita” incursionó en el mundo del arbitraje.

Destacado también por su habilidad musical, poseía gran talento para tocar la guitarra y la batería, aptitudes de las que echaba mano en su carrera sobre los escenarios.

Debido a su incursión en los videos de Werevertumorro Héctor se ganó el cariño de los cibernautas, quienes lo instaron a incursionar en su propio canal de videos, sugerencia que aceptó y logró hacerse de un gran número de followers en las plataformas digitales; su canal de YouTube cuenta con más de 450 mil suscriptores y algunos de sus videos han llegado a un millón de reproducciones.

Su condición de salud no le impidió desarrollar una vida plena (Foto: Instagram @hectormickeith)

“Tal vez me hayan visto en algunos momazos, en algunos memingos, yo soy este compa (Juanito), pero precisamente me estoy presentando en este momento, pues este muchacho no está aquí, éste que ven en estos momentos, pues el verdadero Héctor, ese es un personaje que yo interpreto Juanito Sirenita...”, expresó Héctor en su primer video compartido en la red social en 2018.

Gabriel Montiel no dio más detalles de las causas de la muerte de Juanito, sin embargo, se especula que podría deberse a complicaciones derivadas de la escleriosis, y a problemas cardiacos congénitos que fueron exacerbándose al paso del tiempo.

Su último proyecto fue una obra de teatro que se presentó de manera online el pasado junio (Foto: Instagram @hectormickeith)

Las últimas publicaciones que compartió el artista fueron retuits sobre deportes y futbol, y unos videos cómicos de situaciones policíacas. En diversos mensajes motivaba a las personas a “echarle ganas, porque si yo he podido, ustedes también”.

En la actualidad su canal en YouTube suma más de 452 mil suscriptores y más de 12 millones de vistas. Su proyecto más reciente fue la puesta en escena Amorosos amorales que se transmitió virtualmente el pasado viernes 5 y sábado 6 de junio a través de Facebook.

