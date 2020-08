Murió Juanito Sirenita, lo confirmó Werevertumorro

Werevertumorro confirmó la muerte de Héctor Mickeith, “Juanito Sirenita” (Foto: YouTube / @Héctor Mickeith)

Gabriel Montiel, también conocido como Werevertumorro, confirmó el deceso de Héctor Mickeith, el Youtuber que se hizo famoso por interpretar a Juanito Sirenita.

Así lo informó a través de una publicación de su cuenta oficial de Twitter este lunes 17 de agosto.

“No sé a dónde vamos cuando nos vamos. Espero podamos ver un rato lo qué pasó después de que nos fuimos y si es así, este perro fue una verga y siempre con toda la actitud por salir adelante. Gracias por todo Héctor Mickeith te extrañaremos y te quiero amigo. QEPD”.

En adición a esto, Montiel Gutiérrez proporcionó una reflexión más profunda en cuanto al deceso de su amigo vía Instagram.

Juanito Sirenita era un personaje recurrente en el canal del Werevertumorro (Foto: Twitter / @werevertumorro)

“No sé cómo decir esto. Últimamente han sucedido cosas malas para todos. Ha habido muchas pérdidas humanas y entre ellos gente cercana a mi. Hoy por medio de Instagram me avisa alguien que falleció un amigo y yo no sabía. Le pregunto a otro compa a ver si sí, para que nos confirme y sí. Ustedes lo conocen o lo conocían, él era Juanito (Sirenita) en mi canal”, inició su breve pensamiento de su colega.

Asimismo, explicó que el sensible fallecimiento de el joven, cuya frase “¡Esa chingadera no la quiero!” se hizo un meme viral, no fue a causas de la pandemia; sin embargo, no lo especificó.

El Youtuber lamentó el fallecimiento de su amigo (Foto: Twitter / @werevertumorro)

“Héctor tenía un problema desde que nació y fue poco a poco haciéndose un poco más grave y el día de hoy falleció. Últimamente han fallecido personas cercanas y a final de cuentas creo que lo que nos deben de enseñar estas personas que ya no están es a vivir”, explicó en una historia de IG.

Después manifestó su cariño a Mickeith y aseguró haber recibido su apoyo en el proyecto de YouTube.

“Bueno, Héctor ya está descansando, está en paz. Es un güey que lo quise un chingo. Él apoyó muchísimo todo esto, nosotros a él y pues no sé...”.

Héctor Mickeith no sólo era Juanito Sirenita, en su canal oficial de la plataforma de Google se definió como un actor de teatro que le gusta mucho el “humor, me gusta reírme de las cosas, ser feliz, ser positivo, ser alegre. Ser un bebé de luz, básicamente”.

Información en desarrollo