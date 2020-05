—Teodora Ciampagna: A nosotros como autores y a cualquiera que lea el libro sin duda le va a impresionar la capacidad de producción que tienen, un poco exigido por la misma plataforma. Así te lo explica Vedo en el libro: “Al principio no importaba la frecuencia. Subías un video un mes, la gente se suscribía, podías hacer otro video a los 5 meses. Todo cambió cuando Google compró la plataforma, porque hay que mantener viva una empresa de ese tamaño. Entonces empieza a jugar el gran juego del monstruo, que bueno, es su deber como monstruo porque si no después no existe más”. Es así, Youtube es un monstruo carnívoro que devora, a través de millones de usuarios, los contenidos que ellos generan, y esto los presiona a producir cada vez más. El lado bueno es que también los llena de posibilidades de crecimiento en una industria donde cada uno va encontrando su lugar y su manera de salir adelante. Ramita también lo dice en el libro: “La demanda de contenido subió tanto que… ¡dale che! ¿Tengo que subir ochenta historias por semana? Y no, no es necesario tanto. ¿Cuánta información querés consumir de lo que yo hago?” Además de su capacidad de producción sorprende el modo en que se las ingeniaron para hacerlo. Porque fue jugando, probando, en los tiempos libres que tenían o le ganaron al sueño. Y no solo se inventaron un trabajo por cuenta propia, también desarrollaron un nuevo modo de producir contenidos audiovisuales. Eso es admirable.