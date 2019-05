PITT La de cuidarnos entre nosotros, así me siento al final. Me genera cariño hacia Quentin [Tarantino]. Puede que esté proyectando, pero veo a un niño que estaba solo en su casa y encontró su consuelo y dirección con estos héroes en su pantalla, la chica y la grande. Veo eso en sus diálogos y lo veo en los escenarios. Me parece muy enternecedor que exponga así sus propias dudas [DiCaprio empieza a asentir]. Creo a un chico muy inocente al que le gustaría que así fuera la vida. Tal vez es porque conozco a Quentin que me parece esperanzador y enternecedor. Me conmovió mucho mucho al final.