"Melanie se tomó licencia del American Ballet Theatre hasta la temporada de primavera. La glamourosa bailarina está concentrada en la coreografía de su primer ballet- una pieza original realizada al ritmo de la música de los Rolling Stones, editada por Mick Jagger, incluyendo las canciones, You Can't Always Get What You Want, Paint It Black y She's a Rainbow", explicó una fuente a Page Six.