Los mejores clubes LBGT+ para explorar la noche de Miami

Miami Beach, Wilton Manors y otras localidades cercanas a Miami tienen magníficos clubes LGBT+.

La noche LGBT+ siempre ha sido un ámbito de encuentro donde todas las personas pueden expresarse y compartir buenos momentos más allá de quiénes sean o cómo se identifiquen. Y la ciudad de Miami y sus playas le han agregado una atmósfera históricamente queer que ha hecho del sur de la Florida un centro de peregrinación.

Divine y Grace Jones eran figuras habituales en The Copa, el legendario club de Fort Lauderdale, y lugares como Score, Magnum y Mova contribuyeron a la fama internacional del lugar. Esos espacios ya no existen, pero la vibrante comunidad LGBT+ local no ha dejado de crear clubes donde reunirse y divertirse. Estos son los que no te puedes perder si vas de visita.





Twist

Twist, una cita imperdible: el lugar donde todo el mundo termina la noche en Miami Beach.

Sin entrada ni consumisión mínima, Twist es el lugar favorito de los hombres gays para terminar la noche en Miami Beach. Desde 1993 no ha fallado. “Es un bar historico en Miami. Vienen artistas reconocidos en ocasiones especiales: luego de dar conciertos pasan a visitar el bar”, contó a Infobae Israel Loreto, ingeniero de software y residente de la zona. “Es la cuna de la diversidad sexual y artistica del sur de la Florida. He conocido gente fabulosa ahíi, tanto de paso como locales”.

Tres pistas y siete bares en dos niveles, en el interior o al aire libre, permiten pasar horas de paseo sin salir del edificio. No se puede entrar con ojotas o chancletas de playa, pero sacarse la camisa no está mal visto. A falta de código de vestimenta, cada noche ofrece algo para cada estilo: Showtune Wednesdays es para la elegancia, con el VJ Jason haciendo sonar los éxitos de los musicales de Broadway, por ejemplo, y Sabroso Thursday es para el look latino.

Los lunes hay tragos a USD 5 toda la noche y los jueves, mientras suenan éxitos de los ochenta, los noventa y los 2000, el Bungalow Bar ofrece dos por uno. Otro motivo para no perderse ese bar son sus go-go boys. Durante el fin de semana, en las pistas se alternan los DJs de la casa y el martes hay fiesta house presentada por la diva Ebonee Excell.

¿Dónde? 1057 Washington Ave, Miami Beach, +1 (305) 538-9478





Azúcar

Azúcar, club LGBT+ dedicado al público latino.

La comunidad LGBT+ de Miami es una de las más diversas en parte por la variada inmigración de América Latina. Y si bien muchos clubes tienen sus noches en español, Azúcar es el único exclusivamente dedicado al público latino. Ubicado a 20 minutos de la playa, en Coral Gables, cerca de la Pequeña Habana, este club ofrece algunos de los mejores espectáculos de drag queens de la zona.

Los Sábados Locos con Azúcar son, como lo indica su nombre, los días más ardorosos del lugar, pero también los domingos, con su Noche de Cabaret, están entre las fechas preferidas del público. Los jueves hay Guerra Drag (con premio) y todos los días los DJs ponen la pista al rojo. Además de disfrutar de los talentos de Teresita La Caliente, Mariloly (la Reina de la Comedia) y Poison Ivy, Azúcar es ideal para conocer gente que habla en español.

¿Dónde? 2301 SW 32nd Ave, Miami, +1 (305) 443-7657





Lezchic’

Lezchic' organiza eventos pop-up de mujeres para mujeres.

“Entretenimiento de mujeres para mujeres” es el lema de Lezchic’, pero en realidad este espacio fundado en 2018 abre sus puertas (itinerantes: se trata de eventos pop-up) no sólo a las mujeres queer sino también a la población inconforme con su género. La curadora Rae Jenae lo fundó con la idea de crear una gran gama de ofertas que se actualiza en la cuenta de instagram del lugar.

Hay eventos quincenales y eventos mensuales, como el Burlesque Show de los sábados (Hamburger Mary’s, Wilton Manners); también algunos especiales como The Sapphic Garden, parte de Afro Pride. Fiestas de los noventas, noches de silent disco, cabarets exóticos y una feria anual son otros de los atractivos de este ámbito seguro y divertido para la noche entre mujeres.

¿Dónde? IG: @Lezchic





The Manor

The Manor, el clásico de uno de los barrios más gay-friendly de los Estados Unidos.

¿Sabías que al norte de Miami, en Wilton Manors, existe uno de los barrios más gay-friendly de los Estados Unidos? Se encuentra en el condado de Broward, en el área de Fort Lauderdale, y previsiblemente tiene una de las noches más fascinantes del sur de la Florida.

The Manor es el más chic e impactante de todos los clubes del lugar. Para gente joven (de 20 a 40 años en su mayoría), este espacio de 16.000 pies cuadrados (casi 1.500 metros cuadrados) decorado con chandeliers de cristal tiene un sistema de sonido y luces de última tecnología. Su escenario ha sido honrado por performes como Bianca del Rio y músicos como Brooke Candy.

En dos niveles, el espacio ofrece varios bares y tres pistas de baile (la principal se llama The Epic Room), además de un fastuoso espacio VIP y un rooftop. Bailes exóticos, espectáculos de drag queens y las fiestas temáticas más famosas de la zona hacen de The Manor un must.

¿Dónde? 2345 Wilton Drive, Wilton Manors, + 1 (954) 626-0082





Hunters

El famoso Hunters de Palm Springs, California, tiene esta sucursal en Wilton Manors.

Este ambiente hermano de Hunter Palm Springs, en California, continúa ese legado de 20 años en la escena LGBT+. El club en Wilton Manors abrió sus puertas en 2014 y se convirtió en una institución rápidamente. Todos los días hay algo especial y eso lo hace súper popular.

Un lounge en el piso superior permite tener una visión panorámica de lo que pasa en la amplia pista de baile. Desde las noches de karaoke al playback de celebridades, pasando por los Viernes de Osos o los cabarets, ofrece un plan para cada estilo. Una pantalla de video para ocho proyecciones de los himnos pop favoritos en el mundo completa la escena que se puede disfrutar con especiales de coctelería.

¿Dónde? 2232 Wilton Drive, Wilton Manors, +1 (954) 630-3556





Club BOi at The Villa

Club BOi at The Villa es otra muestra de la diversidad de Miami, con su mezcla de hip hop, reggae, R&B, house y ritmos latinos.

Este clásico de la escena queer de Miami desde 2002 ha sido itinerante, pero parece haber encontrado un hogar en The Villa, en Miami Gardens. Su onda urbano-caribeña lo hace único y los DJs hacen una magia única que mezcla hip hop, reggae, R&B, house y ritmos latinos.

Los Sexy Saturdays lo distinguen de otros clubes gays por su espacio amable y seguro, además de su público diverso que va por la música y los shows con erotismo pero también por el gran nivel de su barra.

¿Dónde? 19501 NW 2nd Ave, Miami Gardens, +1 (786) 617-4746





Ramrod

Fundado en 1994, Ramrod ha sido uno de los pioneros de la escena gay en el condado de Broward.

Ramrod es uno de los pioneros de la movida LGBT+ en Wilton Manors —se fundó en 1994—, en particular para los aficionados al cuero, los uniformes y los jeans. Aunque tiene un aire a bar, cada noche ofrece un evento temático, como los lunes de Cigar Social o los viernes y domingos de Leather Night. Hay también divertidos concursos, como Best Backside los martes, y el más esperado de ellos sucede una vez al año: la elección de Mr. Ramrod.

El código de vestimenta depende del tema de la noche, y se hace cumplir. Los sábados siempre hay un DJ invitado. La decoración es única: gárgolas, leones, mazmorras que le dan un aire entre dark y medieval.

¿Dónde? 1508 NE 4th Ave, Fort Lauderdale, +1 954-763-8219





Bonus Track: Nathan’s, el bar clásico para la previa

Nathan's, el lugar donde comienza la noche queer en Miami Beach.

Si se sabe que la noche queer en Miami Beach suele terminar en Twist, igualmente cierto es que empieza en Nathan’s.

“La experiencia más singular en bares gays”, como se presenta este establecimiento fundado en 2020, es un video bar clásico que en sus pantallas recuerda las escenas más queridas de programas con Sex and the City, The Big Bang Theory, Friends o The Brady Bunch. En su forma de corredor el bar acomoda seis secciones temáticas privadas, y también ofrece la posibilidad de sentarse al aire libre en el patio.

Además de una barra de coctelería destacada, Nathan’s tiene una agenda de eventos bien nutrida, con fiestas de disfraces para Halloween, noches de karaoke y baile latino, Flashy Fridays y Sexy Saturdays. El happy hour sucede en el mejor momento de la noche, de 7 a 9.

¿Dónde? 1216 Washington Ave, Miami Beach

