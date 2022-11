Wes Moore ganó en Maryland y será el tercer gobernador afroamericano en la historia de Estados Unidos

Wes Moore sucederá en Maryland a un gobernador republicano

El demócrata Wes Moore fue elegido el martes primer gobernador afroamericano de Maryland, derrotando al republicano Dan Cox en un estado donde los demócratas superan en número a los republicanos por 2 a 1.

La victoria de Moore cambia el cargo de gobernador de republicano a demócrata. De las 36 elecciones a gobernador de este año, Maryland y Massachusetts representaron las mejores oportunidades para que los demócratas recuperaran un cargo de gobernador en un momento en que el GOP tiene una ventaja de 28-22 en los puestos de gobernador. El gobernador republicano Larry Hogan tiene un mandato limitado.

Sólo otros dos políticos afroamericanos han sido elegidos gobernadores en Estados Unidos: Douglas Wilder, de Virginia, en 1989, y Deval Patrick, de Massachusetts, en 2006. La demócrata Stacey Abrams se convertiría en la primera gobernadora negra del país si gana la revancha en Georgia contra el gobernador republicano Brian Kemp.

Con el lema “no dejar a nadie atrás”, la ex veterana de combate y ex directora ejecutiva de una de las mayores organizaciones contra la pobreza del país hizo campaña para crear igualdad de oportunidades para los residentes de Maryland.

“Este puede ser el momento de Maryland”, dijo Moore en un debate el mes pasado. “Tenemos gente increíble y un potencial increíble, pero no todos están en condiciones de triunfar”.





Moore, de 44 años, derrotó a un legislador estatal de primer término que fue respaldado por el ex presidente Donald Trump, quien solo recibió el 32% de los votos en Maryland en las elecciones presidenciales de 2020.

Durante su único debate, Moore criticó a Cox por asistir a la manifestación “Stop the Steal” el 6 de enero de 2021, antes de que los partidarios de Trump asaltaran el Capitolio de Estados Unidos. Moore describió a Cox como “un extremista negador de elecciones cuya retórica y sus políticas no solo son peligrosas y divisivas, sino que llevarán a nuestro estado hacia atrás.”

Kevin Holmboe, que votó por Moore en Annapolis (Maryland), citó el currículum del candidato como antiguo veterano de combate que sirvió en Afganistán, así como una beca Rhodes con formación empresarial, como calificaciones que le llamaron la atención.

“Simplemente tenía todo lo necesario para llevarme en esa dirección”, dijo Holmboe, de 60 años, tras votar por Moore.

La carrera estuvo marcada por la negativa de Hogan a apoyar a Cox, a quien ha descrito como “un chiflado de QAnon” no apto para el cargo.

Los votantes republicanos que apoyaron a Cox dijeron que el respaldo de Trump al candidato era significativo para ellos.

“Francamente, es un republicano MAGA”, dijo John Jacobs, de 57 años, que votó por Cox en Annapolis, en una referencia al lema de Trump “Make America Great Again”.

Mientras explicaba su voto por Cox, Jacobs pasó rápidamente a criticar a Hogan, que está sopesando una candidatura presidencial - potencialmente contra Trump. “Y Larry Hogan, que si mi vida dependiera de ello probablemente no le votaría, y soy republicano, para presidente”.

Cox organizó viajes en autobús para los manifestantes a Washington para la manifestación “Stop the Steal” que precedió a la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. Cox también ha dicho que la victoria de Biden no debería haber sido certificada y tuiteó que el ex vicepresidente Mike Pence era un “traidor”. Cox borró más tarde el tuit y se disculpó.

Otros candidatos que se presentaron a gobernador fueron David Lashar, del Partido Libertario; Nancy Wallace, del Partido Verde; y David Harding, del Partido de la Clase Trabajadora.

Por su parte, el diputado Anthony Brown también espera hacer historia al convertirse en el primer fiscal general negro del estado. Brown, congresista durante tres mandatos en representación de un distrito mayoritariamente negro en los suburbios de la capital del país, fue vicegobernador durante ocho años. Perdió las elecciones a gobernador de 2014 frente a Hogan antes de ganar su escaño en la Cámara de Representantes.

Brown se enfrenta al republicano Michael Peroutka, un ex miembro del Consejo del Condado de Anne Arundel.

Un republicano no ha sido elegido fiscal general en Maryland desde 1919. Edward D.E. Rollins fue el último republicano que ocupó el cargo, tras ser nombrado en 1952.

En otra carrera estatal abierta, la demócrata Brooke Lierman se presenta contra el republicano Barry Glassman para contralor, que es el recaudador de impuestos del estado. El contralor ocupa uno de los tres puestos de la poderosa Junta de Obras Públicas del estado, junto con el gobernador y el tesorero del estado.