Preocupación para la selección de Bélgica: Lukaku sufrió una recaída de su lesión a 20 días del Mundial de Qatar

Lukaku se lesionó y es una baja sensible para el Inter (Reuters)

El delantero del Inter de Milán Romelu Lukaku se lesionó nuevamente el tendón de la corva tras regresar a la actividad la semana pasada luego de dos meses al margen, informó el club de la Serie A este lunes, a tres semanas de que comience la Copa del Mundo en Qatar.

El futbolista de 29 años volvió a la acción en el partido de la fase de grupos de la Champions League la semana pasada contra el Viktoria Plzen, donde marcó, y también jugó el fin de semana por la Serie A contra la Sampdoria, con un total de 29 minutos en ambos partidos.

“Esta mañana, Romelu Lukaku se sometió a pruebas en el Instituto Humanitas de Rozzano. Revelaron que el belga ha sufrido una distensión miotendinosa en el tendón de la corva izquierda”, detalló el Inter en un comunicado. “Su condición será reevaluada en unos días”, añadió.

Lukaku reapareció en la victoria frente al Viktoria Plzen por Champions (Reuters)

Lukaku es el máximo goleador de todos los tiempos de Bélgica con 68 tantos en 102 apariciones, pero una lesión de tobillo hacia el final de la temporada pasada y la lesión en el tendón de la corva esta temporada le impidieron jugar en cinco de sus seis partidos de la Liga de las Naciones con su selección.

Según los medios locales, la lesión no es grave y, en principio, no peligraría su presencia en el Mundial de Qatar 2022 que se disputará en menos de un mes, pero podría darse la situación de que el ariete belga no vuelva a vestir la camiseta nerazzurri hasta 2023, una vez terminado el campeonato del mundo.

Desde su regreso al club interista en calidad de cedido por el Chelsea inglés, Lukaku solo ha disputado cinco partidos oficiales: cuatro de Serie A y uno de Liga de Campeones, anotando un total de tres goles entre ambas competiciones.

Lukaku se perdió gran parte del primer semestre de competencia por lesión (Reuters)

El delantero belga es uno de los pilares del conjunto dirigido por el español Roberto Martínez. Si bien deberán esperar un nuevo parte médico oficial, todavía no se descarta su participación junto a Kevin De Bruyne y Tibauth Courtois, entre otras figuras.

Bélgica afrontará el Mundial de Qatar 2022 desde el Grupo F en el que debutará el próximo 27 de noviembre ante Canadá en el estadio Ahmad Bin Ali. Posteriormente, en la segunda fecha se medirá ante la selección marroquí en el Al Humana y finalizará su participación en la primera fase con un duelo prometedor ante Croacia, el subcampeón de Rusia 2018.





Seguir leyendo