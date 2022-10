La actitud de Gerard Piqué en el banco de suplentes que generó una nueva ola de críticas en Barcelona

Sergio Busquets tuvo que ayudar a Piqué a colocarse el calzado

El Barcelona logró una angustiante victoria en el último minuto frente al Valencia por 1 a 0 en el estadio Mestalla por la duodécima fecha de La Liga de España, y quedó como escolta del Real Madrid, que en su compromiso igualó 1 a 1 con el Girona.

El gol de los catalanes lo marcó Robert Lewandowski en tiempo adicional, cuando recibió un centro en el área chica y la colocó con la punta de su pie. El polaco marcó su tanto número 13 en la competición doméstica desde que llego al Culé. Pero lo llamativo estuvo en una actitud “poco profesional” de Gerard Piqué, uno de los referentes históricos que se encontraba en el banco de suplentes. Es que cuando el francés Jules Koundé debió dejar la cancha a causa de su lesión y Xavi le pidió al ex central del Manchester United que ingrese en su reemplazo, el ex marido de Shakira no estaba disponible porque se encontraba descalzo mirando el espectáculo.

Las críticas cayeron sobre el defensor, porque tardó más de lo habitual en saltar al campo. El tiempo perdido en ponerse los botines fue un argumento más para los fanáticos que tienen al ex capitán entre ceja y ceja.

Conocedor del ambiente, y con experiencia dentro del mundo del espectáculo, Piqué continúa llevando su vida lo más normal posible delante de las cámaras, incluso se lo vio recientemente junto a su nueva pareja saliendo del Camp Nou. En las grabaciones que capturaron los fanáticos que se encontraban a las puertas del estadio aparecieron ellos dos a bordo del automóvil del futbolista. En las imágenes, ambos se mostraron despreocupados de la repercusión que podrían llegar a tener mientras conversaban y se reían.

Esta fue la primera vez que aparecieron juntos después del estreno del nuevo tema de la cantante colombiana, quien recibió miles de comentarios del público en donde expresaban su apoyo tras la mediática separación.

Sin dudas, la estrella que supo consolidarse como uno de los pilares defensivos del mejor equipo de la era moderna durante la etapa de Pep Guardiola, está lejos de su mejor nivel y las noticias se focalizan en lo que hace fuera del césped.

*Las mejores jugadas de la victoria del Barcelona frente al Valencia

SEGUIR LEYENDO