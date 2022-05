La pregunta sobre la Reina de Inglaterra que descolocó a Lionel Scaloni: “La felicito desde acá”

* La pregunta que descolocó a Scaloni

El fútbol cruza todas las esferas de la sociedad y los protagonistas de este deporte muchas veces quedan envueltos en situaciones de distintos temas que descolocan a propios y ajenos. La pregunta que le hicieron a Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa a la final ante Italia encuadra en este concepto.

Una de las primeras consultas de los periodistas presentes en Londres para formar parte de la rueda de prensa del DT de Argentina estuvo asociada a la Reina de Inglaterra. “Esta semana se cumplen los 70 años de la Reina de Inglaterra como consorte y como Reina de Inglaterra, con todo el respeto del mundo y siendo muy consciente de las diferencias históricas que existen entre Argentina y Reino Unido, en este caso, ¿te gustaría mandarle algún tipo de mensaje de felicitación o de celebración para la Reina de Inglaterra?”, planteó uno de los cronistas.

Tratando de esconder su cara de asombro, el conductor de la Albiceleste no esquivó el planteo y realizó una escueta respuesta: “Claro que sí, ¿por qué no? Felicitaciones. No sabía lo que me dice. Es fútbol esto. Lógicamente la felicito, ¿70 años? Bueno, perfecto, la felicito desde acá, desde el lugar que me toca”.

Ya con una sonrisa disimulada en su cara, el encargado de manejar la conferencia de prensa pidió pasar a la siguiente consulta pero con una aclaración: “Otra pregunta, más futbolística...”.

El plantel que comanda Scaloni se encuentra en Inglaterra ya que este miércoles (desde las 15.45) Argentina enfrentará a Italia en el Estadio de Wembley por la finalísima, que suma como título oficial ya que enfrenta al campeón de la Copa América ante el triunfador de la Eurocopa. La Albiceleste, con la mente puesta en el Mundial de Qatar de fin de año, luego seguirá su preparación en territorio europeo y el próximo domingo se topará en un amistoso contra Estonia en el estadio El Sadar donde hace de local el Osasuna español.

En relación a la inesperada consulta al DT, el periodista se refería a que en febrero de este año Isabel II –de 95 años– cumplió los 70 años como Reina de Inglaterra, posición que ocupa desde 1952. Durante las próximas horas se realizará una celebración en Reino Unido para conmemorar el “jubileo de platino”, teniendo en cuenta que los festejos comenzarán el jueves y se extenderán por cuatro días. La fecha elegida del 2 de junio está asociada a que en ese momento se cumplirán siete décadas desde que fue coronada en la abadía de Westminster como reina de manera oficial.

