Reforma a la salud: ministro del Interior confirmó que nuevo proyecto será radicado con mensaje de urgencia

Luego de que la bancada del Pacto Histórico en el Senado retirara la apelación a la decisión de archivar la reforma a la salud de la Comisión Séptima de la corporación, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dio a conocer nuevas determinaciones por parte del Gobierno para sacar adelante, en el Legislativo, un proyecto de ley con el que se establezcan las modificaciones al actual sistema.

Velasco, consciente de que se agota el tiempo para sacar adelante una de las tres grandes iniciativas del Gobierno, manifestó que la propuesta a los congresistas es que el nuevo articulado, que se radicará el 20 de julio en el inicio de una nueva legislatura, se tramite con mensaje de urgencia; es decir, con el fin de que se le dé prioridad en la agenda que se prevé para la vigencia 2024-2025.

“Lo lógico es que el nuevo proyecto de reforma a la salud vaya con mensaje de urgencia, si queremos tener un proyecto en esta legislatura necesitamos mensaje de urgencia”, afirmó Velasco, presente en el Congreso, al ser cuestionado por el futuro de esta iniciativa que se hundió en su tercer debate, el primero en el Senado, y luego de haber superado la discusión en la Cámara de Representantes.

Senadores que hundieron reforma a la salud rechazaron anuncio de Velasco

Luego de conocerse que de parte del Gobierno se prepara el nuevo texto de la que se pretende sea la reforma a la salud, los ocho senadores que firmaron la propuesta para archivar el anterior articulado manifestaron su preocupación ante la iniciativa del Gobierno, toda vez que el proyecto que se alista sigue sin someterse a análisis con los diferentes estamentos. Así lo plasmaron en un comunicado de prensa.

“Consideramos que es un error radicar un texto que no ha sido examinado y concertado con los demás actores del sistema y que insiste en desconocer la voz de los pacientes y usuarios, del talento humano en salud, la academia y expertos en la materia, no es el camino que propusimos. El texto conocido mantiene errores conceptuales que no superan los motivos por los que fue archivado”, indicaron.

Estos fueron los ocho senadores que radicaron ponencia de archivo a la reforma a la salud en el Senado - crédito @ComisionVIICol/X

De acuerdo con Honorio Henríquez (Centro Democrático), Alirio Barrera (Centro Democrático), José Alfredo Marín (Partido Conservador), Nadia Blel (Partido Conservador), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Berenice Bedoya (Alianza Social Independiente) y Norma Hurtado (Partido Unión por la Gente), este nuevo proyecto no avanza en soluciones.

“La propuesta legislativa es un resumen de la reforma inicial, no desarrolla una ruta clara para resolver los desafíos de nuestro sistema de salud, continúa sin tener los estudios técnicos adecuados y representa un riesgo para el derecho fundamental a la Salud de los colombianos”, reiteraron en el pronunciamiento conjunto con el que respondieron al anuncio hecho por Velasco ante los medios.

