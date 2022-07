Luis Suárez reveló por qué rechazó las ofertas de Cruz Azul y Toluca

Luis Suárez recibió ofertas para jugar en el futbol mexicano (Foto: Juan Medina/REUTERS)

Con la incorporación de André-Pierre Gignac, Jeremy Menéz y Florian Thauvin al futbol mexicano, los clubes de la Liga MX han buscado incorporar figuras de renombre y con trayectoria en el circuito europeo. Luis Suárez estuvo a punto de seguir el camino de los futbolistas franceses e incluso recibió un par de ofertas de los Diablos Rojos del Toluca y Cruz Azul. No obstante, las rechazó y aclaró sus motivos.

En una entrevista con el medio radiofónico uruguayo Sport 890, el artillero charrúa fue cuestionado acerca de su futuro. Y es que luego de haber formado parte del Atlético de Madrid, aseguró buscar un nuevo equipo que le permita tener ritmo suficiente para ser considerado por Diego Alonso de cara al Mundial de Qatar 2022. Al respecto, habló sobre su posible llegada a México, aunque negó tener interés en este momento de su carrera.

“Me llamaron de Toluca, pero no voy por un tema de la altura y uno tiene que ser consciente de eso. Me dijeron lo de Cruz Azul, que estaba Diego Aguirre y me quiere, pero México hoy no sería un opción”, aseguró el delantero de 35 años que también ha vestido la camiseta del Liverpool, y el Barcelona.

En dos años como colchonero, Luis Suárez pudo levantar el trofeo de La Liga de la mano de Diego Pablo Simeone (Foto: Rodrigo Jiménez/EFE)

En su intervención señaló que no es la única oferta que ha recibido. De hecho, equipos de la MLS emitieron ofertas para hacerse de sus servicios. En la lista también figura el River Plate, entidad con la que ya había llegado a un acuerdo, aunque con su eliminación en los cuartos de final, ante Velez Sarsfield, en la Copa Libertadores todo tipo de negociaciones quedaron canceladas.

De igual manera, aseguró que el aspecto económico no es un factor que condicione su llegada a cualquiera de los equipos interesados en ficharlo. No obstante, fue enfático en que su interés primordial se encuentra en buscar el ofrecimiento de algún club europeo para mantenerse en el mejor nivel futbolístico del mundo y llegar a la Copa del Mundo en las mejores condiciones posibles.

Información en desarrollo*