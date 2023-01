Dolor en las mamas: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

El dolor de mamas (mastalgia) puede comprender sensibilidad, dolor pulsátil, agudo, punzante, dolor urente o tensión en el tejido mamario. El dolor puede ser constante o puede ocurrir solo ocasionalmente y puede presentarse en hombres, mujeres y personas transgénero.

El dolor de mamas puede oscilar entre leve e intenso. Puede ocurrir:

Durante solo unos días al mes, en los dos o tres días previos al período menstrual. Este dolor normal, de leve a moderado, afecta a ambas mamas

Durante una semana o más tiempo cada mes, desde antes del período menstrual y algunas veces durante la menstruación. El dolor puede ser moderado o intenso y afecta a ambas mamas

Durante todo el mes, sin estar relacionado con la menstruación.

En los hombres, la causa más común del dolor de mamas es una afección llamada "ginecomastia". Esto hace referencia a un aumento en la cantidad de tejido de las glándulas mamarias causado por un desequilibrio de las hormonas estrógeno y testosterona. La ginecomastia puede afectar uno o ambos senos, algunas veces de manera desigual.

En las mujeres transgénero, la terapia hormonal puede causar dolor en las mamas. En los hombres transgénero, el dolor en las mamas se puede deber a la cantidad mínima de tejido mamario que puede quedar después de una mastectomía.

La mayoría de las veces, el dolor de mamas indica una enfermedad mamaria no cancerosa (benigna) y en raras ocasiones, indica cáncer mamario. Es necesario evaluar el dolor sin causa aparente que no desaparece después de uno o dos ciclos menstruales o que persiste después de la menopausia, o el dolor de mamas que no parece estar relacionado con cambios hormonales.

Síntomas



El dolor de mamas puede ser cíclico o no. Cíclico implica que el dolor se presenta con un patrón regular. No cíclico implica que el dolor es constante o que no hay un patrón regular. Cada tipo de dolor de mamas tiene diferentes características.



Dolor de mamas extramamario

Cuándo debes consultar a un médico

El término extramamario significa fuera de la mama. El dolor en las mamas extramamario se siente como si se originara en el tejido de la mama, pero su procedencia en realidad está en otro lado. El desgarro de un músculo del tórax, por ejemplo, puede causar dolor en tu pared torácica o en la caja torácica que se expande (irradia) hasta la mama. La artritis que involucra el cartílago en el pecho, también conocida como costocondritis, también puede causar dolor.Pide una cita con tu médico si el dolor de mamas presenta estas características:Continúa a diario por más de dos semanas.Ocurre en un área específica de la mama.Parece empeorar con el tiempo.Interfiere con las actividades diarias.Te interrumpe el sueño.El riesgo de padecer cáncer mamario es muy bajo en las personas cuyo síntoma principal es el dolor de mamas, pero si tu médico te recomienda una evaluación, es importante seguir sus indicaciones.

Factores de riesgo



El dolor de mamas es más común en mujeres que no han completado la menopausia, aunque puede ocurrir después de esta. El dolor de senos también puede ocurrir en hombres con ginecomastia y en personas transgénero que se realizan cambio de sexo.

Otros factores que pueden aumentar el riesgo de dolor de senos son:

Tamaño de las mamas. Las personas con senos grandes pueden tener un dolor de mamas no cíclico relacionado con su tamaño. El dolor de cuello, hombro y espalda puede acompañar el dolor de mamas debido a los senos grandes.

Cirugía mamaria. El dolor de mamas asociado a la cirugía de mamas y la formación de cicatrices a veces se prolonga incluso después de que las incisiones se han curado.

Desequilibrio de los ácidos grasos. Un desequilibrio de ácidos grasos dentro de las células puede afectar la sensibilidad que tiene el tejido mamario a las hormonas en circulación.

Toma de medicamentos. Ciertos medicamentos hormonales, como algunos tratamientos de infertilidad y píldoras anticonceptivas, pueden estar relacionados con el dolor de mama. La sensibilidad de los senos es un posible efecto secundario de las terapias hormonales con estrógenos y progesterona que se utilizan después de la menopausia. El dolor de mamas puede estar relacionado con ciertos antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Otros medicamentos que causan dolor de senos incluyen aquellos usados para tratar la presión arterial alta y algunos antibióticos.

Consumo excesivo de cafeína. Si bien se necesita más investigación, algunas personas notan una mejora del dolor de senos cuando reducen o eliminan la cafeína.

Diagnóstico



Las pruebas para evaluar tu enfermedad pueden comprender:

Examen de mama clínico. El médico verifica los cambios en las mamas, examinando las mamas y los ganglios linfáticos ubicados en la parte inferior del cuello y las axilas Seguramente, el médico escuchará el corazón y los pulmones y verificará el pecho y el abdomen para determinar si el dolor puede estar relacionado con otra enfermedad Si tu historia clínica, el examen de mamas y la exploración física no revelan nada inusual, probablemente, no necesites más pruebas

Mamografía. Si el médico siente un nódulo mamario o un engrosamiento inusual, o detecta una zona de dolor específica en el tejido mamario, deberás hacerte un examen radiográfico de la mama que evalúe la zona de interés que se encontró durante el examen de mama (mamografía de diagnóstico)

Ecografía. Una ecografía utiliza ondas de sonido para producir imágenes de las mamas y suele se realizarse junto con una mamografía Tal vez necesites una ecografía para evaluar una zona de dolor específica incluso si la mamografía parece normal

Biopsia mamaria. Los nódulos mamarios sospechosos, las zonas de engrosamiento o las zonas inusuales que se observen durante los exámenes por imágenes pueden requerir una biopsia antes de que el médico pueda hacer un diagnóstico Durante una biopsia, el médico obtiene una pequeña muestra de tejido mamario de la zona en cuestión y la envía para realizar un análisis de laboratorio

Tratamiento



Para muchas personas, el dolor de mama desaparece por sí solo con el tiempo. Posiblemente no necesites tratamiento.

Si necesitas ayuda para controlar el dolor o si necesitas tratamiento, el médico podría recomendarte:

Eliminar una causa subyacente o un factor agravante. Esto puede implicar un simple ajuste, como usar un sostén con soporte extra

Usar un medicamento antiinflamatorio no esteroide (AINE) tópico. Podría ser necesario que tomes medicamentos antiinflamatorios no esteroides cuando el dolor sea intenso El médico puede recomendarte que te apliques una crema con medicamento antiinflamatorio no esteroide directamente en la zona donde sientes dolor

Ajustar las píldoras anticonceptivas. Si tomas píldoras anticonceptivas, saltar la semana sin píldoras o cambiar el método anticonceptivo puede ayudar con los síntomas del dolor de mama No obstante, no lo hagas sin antes consultar con el médico

Reducir la dosis de la terapia hormonal para la menopausia. Puede ser recomendable que consideres reducir la dosis de la terapia hormonal para la menopausia o suspenderla por completo

Tomar un medicamento con receta médica. Danazol es el único medicamento con receta médica aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration) para el tratamiento de las mamas fibroquísticas Sin embargo, danazol conlleva el riesgo de sufrir efectos secundarios potencialmente graves, como problemas cardíacos o del hígado, aumento de peso y cambios en la voz Tamoxifeno, un medicamento con receta médica para el tratamiento oncológico y para la prevención del cáncer mamario, puede ayudar, pero este medicamento también conlleva el potencial riesgo de sufrir efectos secundarios que pueden provocar más molestias que el dolor de mama en sí mismo

Con información de Mayo Clinic

