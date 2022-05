“Muchas veces es más fácil hacer a un lado al director técnico”: Santiago Baños sobre la salida de Solari

Santiago Baños explota contra la Concacaf por la organización y la poca retribución económica (Foto: Captura de pantalla Youtube Club América)

América se encuentra en un periodo de receso en lo que se determina el resto de equipos que completarán el cuadro final de la Liguilla en el Grita México Clausura 2022. Santiago Baños, presidente deportivo del club, aprovechó para brindar una entrevista a los micrófonos de la cadena ESPN en la que habló de la salida de Santiago Solari a mitad del torneo y sobre la recuperación del equipo, entre otro temas más.

Respecto al ahora exentrenador de las Águilas, Baños sostuvo que la idea de la directiva era sostener el proyecto de Solari a pesar de haber sido eliminado en la primera ronda de las dos liguillas que comandó (Pachuca en el Clausura y Pumas en el Apertura, ambos en cuartos de final) y perder la final de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2021.

“La idea era confiar en el proyecto, no somos una institución que nos gusta cortar de tajo los proyectos que pensamos que pueden funcionar a mediano y a largo plazo, pero hay situaciones que no dan para más”, dijo Santiago. Solari fue despedido de su cargo en el banquillo azulcrema luego de empatar ante Querétaro en la jornada 8 y ocupar el último lugar de la clasificación en ese momento.

La fase regular del torneo con América entre los primeros cuatro puestos de la tabla, lo que le significó un boleto directo a la liguilla en lo que fue una destacada recuperación de la mano de Fernando Ortiz, técnico sustituto que fue designado para dirigir el banquillo de Coapa. El exdirector de selecciones nacionales en la Federación Mexicana de Fútbol describió ese momento de la siguiente manera:

“Todos entramos en una espiral de desconfianza donde no nos salían las cosas. Se hizo un bola de nieve que fue creciendo con desconfianza y malos resultados, y como bien lo sabes, en el fútbol se tienen que tomar decisiones. Muchas veces es más fácil obviamente hacer a un lado al director técnico y en ese momento creímos que era lo necesario”, comentó.

Desde entonces, a partir de la fecha 9 del calendario, el equipos tuvo un rendimiento casi perfecto. Con Tano en la dirección técnica, las Águilas disputaron nueve juegos en los que obtuvieron una efectividad del 74% en cuanto a puntos logrados. Es decir, de 27 unidades disputadas, consiguieron 20 en un balance de seis victorias, dos empates y apenas una derrota.

“Son diferentes formas de ser de cada técnico y hay quienes tienen mejor empatía o manejo de grupo. Santiago era más introvertido y no tenía relación tan directa con el jugador”, dijo Baños cuando le fue cuestionado sobre las diferencias entre el actual y el pasado entrenador.

En la charla con su interlocutor, el presidente deportivo americanista confirmó que su padre fue un importante directivo de Televisa, empresa a la que pertenece el club. Sin embargo, aclaró que poco tiene que ver con que el puesto y trayectoria que ha conseguido. Además, sostuvo que ni él ni nadie tiene un puesto asegurado en el equipo.

“Ojalá estuviera becado. En esta institución nadie está becado, el que no rinde la puerta está muy grande... Ojalá no tuviera que preocuparme, pero me preocupo, me dan insomnios y de repente la pasamos muy mal porque nos ocupa estar bien y rendirle cuentas al dueño de la institución y a la afición que es la que más exige en México”, agregó.

América, junto a Pachuca, Tigres y Atlas, esperan rivales para los octavos de final del Clausura 2022, que saldrán de los encuentros entre Puebla-Mazatlán, Guadalajara-Pumas, Monterrey-San Luis y Cruz Azul-Necaxa.

