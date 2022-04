“Puede ser su némesis”: Faitelson dio su pronóstico para la posible pelea de Canelo vs Golovkin

David Faitelson aseguró que GGG será un rival complicado para Canelo Álvarez (Fotos: Getty)

Saúl Álvarez aún no ha realizado su primera presentación en el año 2022, pero en su horizonte ya se vislumbra el rival que encarará en la segunda exhibición programada para el mes de septiembre. Tras cuatro años de espera, la afición podría volver a ver una pelea de Canelo contra Gennady Golovkin. Aunque el kazajo recién cumplió 40 años de edad, y diversos aficionados consideraron que no ejercerá suficiente resistencia, David Faitelson aseguró que podría dar la sorpresa y ser el némesis del mexicano.

Luego de observar el desempeño de Golovkin en la reyerta contra Ryota Murata, donde unificó los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) por la vía del nocaut, el periodista de ESPN se mostró confiado en que GGG está seguro de ejercer competencia y complicar la empresa al mexicano.

“Yo creo que es un tema mental. Golovkin está convencido de que él puede meter en dificultades al Canelo, cosa que no han tenido rivales en los últimos tiempos como Callum Smith, Billy Joe Saunders o el que tú me menciones en la división de las 168 libras. Yo creo que Golovkin está completamente convencido de que él puede ser el némesis de Canelo Álvarez. Es imposible que Canelo pueda llevar a la lona a Golovkin”, declaró en el programa A los goles con Bernardo Osuna.

Canelo Álvarez y Gennady Golovkin podrían volver a pelear en septiembre de 2022 (Foto: AFP)

La noche del 9 de abril de 2022, la afición que se dio cita en la Super Arena de Saitama, en Japón, atestiguó la primera caída de uno de sus máximos ídolos en los tiempos recientes. Aunque el resultado fue sorpresivo, pues finalizó en el noveno round por un decreto de nocaut técnico en contra de Ryota Murata, Faitelson aseguró que las cualidades de Golovkin ya no son del mismo nivel del que mostró cuatro años atrás.

Fortalezas que dominaba como la velocidad para eludir golpes a las zonas blandas, así como la disminución en la frecuencia con la que conectaba el poderoso jab que puso en aprietos al mexicano en 2017 y 2018, se vieron notablemente mermadas contra el japonés. Pese a ello, el periodista aseguró que cuenta con la determinación mental para ejercer el mismo plan de las primeras dos peleas contra Canelo Álvarez.

“Obviamente no va a ser eterno. Es uno de los mejores pesos medianos de la historia. Es un boxeador legendario y pase lo que pase contra Canelo, estará en el Salón de la Fama del Boxeo. No puede reinventarse, tiene que ir a lo que es. Tratar de hacer el mismo plan de pelea que tuvo en los otros dos combates con Canelo que le funcionaron porque aún no nos ponemos de acuerdo en cuántos de esos 24 rounds ganó Canelo y cuántos Golovkin”, dijo.

Antes de GGG, Canelo Álvarez deberá encarar a Dmitry Bivol el 7 de mayo de 2022 (Foto: Twitter/@Canelo)

Si bien el tercer episodio de Canelo vs Golovkin, por el título indiscutido de peso supermediano, será uno de los más atractivos del año, aún no está confirmado. El kazajo ya cumplió con su primer compromiso, pero Canelo debe superar a Dmitry Bivol para poder pelear en septiembre. Y es que el ruso ha sido considerado como uno de los rivales más peligrosos en su carrera, incluso a la par de Floyd Mayweather.

El púgil ruso ha ha dejado ver su poderío en el campamento de entrenamiento rumbo a la pelea contra el mexicano. Aunado a su poderoso golpeo y agilidad, su récord de 19-0 y 11 nocauts lo ubican como el rival a vencer por el Canelo. El próximo 7 de mayo intentará realizar su undécima defensa exitosa del título avalado por la AMB en las 175 libras, aunque Álvarez buscará coronarse por segunda vez en la división.

