La terminante opinión de Ruggeri sobre la polémica subasta de la camiseta con la que Maradona brilló ante Inglaterra: qué hizo con sus reliquias

El ex defensor de la selección argentina contó que quiere que sus reliquias queden en la familia

La subasta de la camiseta en manos de Steve Hodge con la que Diego Armando Maradona le anotó los dos goles a Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo de México 1986 abrió un gran debate sobre el valor que tienen esas reliquias y por qué los ex futbolistas guardan los recuerdos o prefieren venderlos. Oscar Ruggeri, campeón en dicha edición y finalista en Italia 1990, presentó el tema en ESPN F90 y contó qué fue haciendo él con todas las perlas que tiene almacenadas en su hogar.

El conductor Sebastián Vignolo miró al Cabezón y le pregunto qué haría si su nieto le pide una de las camisetas que usó en el Mundial para regalársela a un compañero del jardín. “Estás loco. Lo agarro y le digo: ‘Vení, sentate’. Le doy la remera y le explico. Esto que está acá seguramente te va a quedar a vos en el futuro. Pero esto no se puede dar, no se puede vender, no se puede nada. Te la tenés que quedar vos y tiene que pasar a tus hijos. Yo quiero que sea así. Yo ya se lo pasé a mis hijos. Ahora ellos tienen la responsabilidad de decirles a sus hijos qué es esa remera”, explicó el zaguero.

Y aprovechó para comentar sobre la decisión de Hodge de vender la camiseta de Maradona: “Por ejemplo, la de Inglaterra del Diego que tanto movió estos días, si es la del primer tiempo, la del segundo tiempo. Si eran remeras berretas que se compraron en Tepito las dos. El gallito en una está para acá abajo, el otro está para arriba. Cómo sabés cuál es. Viste que la tasaron siete, ocho palos. Millones de dólares. Lo de este pibe, el inglés, nosotros éramos así. Pasaba uno y nos decía ‘dame el short’. Y se lo dabas apenas terminabas de jugar. No nos quedó un short. Yo tengo el del Tata. Te lo voy a traer, era imposible que usemos eso”.

Para cerrar, admitió que todavía sigue en busca del paradero de la camiseta que utilizó el día que salió campeón del mundo frente a Alemania Federal. “Yo quiero encontrar la de la final, la que tengo la tira acá cortada. No está por ningún lado”, se lamentó.

Vale recordar que, a mediados de 2021, Ruggeri llevó al programa dos históricas camisetas que pudo rescatar del Mundial 1986 y que todavía están en perfectas condiciones. La primera que mostró a cámara fue la azul que utilizó frente a Inglaterra en los cuartos de final con el dorsal 19 en la espalda y una mancha de sangre. “¡Mirá los brillos! Las consiguió (Miguel) Zelada cuando fue a Tepito, porque nos quedamos sin remeras cuando intercambiamos con los jugadores de Uruguay en los octavos”, reveló el ex defensor de la selección argentina.

Acto seguido, sacó de atrás de su asiento una de los ingleses con el número 15 en la espalda perteneciente a Gary Stevens, que también consiguió en el mismo partido. “Mirá la calidad de la tela, nada que ver con la nuestra. ¡Mirá la nuestra! El tema de esta remera es que la sacamos de una feria, las necesitamos porque perdimos los dos primeros sorteos”, explicó Oscar sobre la diferencia de clase entre los uniformes que utilizaron en aquella gesta durante el máximo certamen a nivel mundial; el último que ganó el combinado nacional.

Ruggeri sigue buscando la camiseta que utilizó en la final de México 86' frente a Alemania Federal (Foto: @ruggeri86oficial)

Mientras tanto, la subasta en la plataforma Sotheby’s tiene como fecha de inicio el 20 de abril, más allá de la denuncia de Dalma Maradona de que no se trata la camiseta que Pelusa utilizó en la segunda mitad del partido frente a Inglaterra. Cabe destacar que la empresa a cargo de organizar la puja asegura haber utilizado un método llamado “Resolution Photomatching” –que consta en cotejar imágenes de aquel encuentro con las de la camiseta a la venta– e insiste con que la remera en cuestión es la del complemento. La familia del Diez, encabezada por su hija Dalma Maradona y su ex esposa Claudia Villafañe, afirma que la casaca a subastar es la del primer tiempo.

Poco parece importarle a la empresa que espera que la disputa económica alcance una suma que oscile entre los 5 millones y los casi 8 millones de dólares, marcando un récord absoluto para artículos de este tipo.

La lucha para verificar si la camiseta que se subastará de Maradona es la del segundo tiempo se calmó en los últimos días (Foto: Getty Images)

