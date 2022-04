El particular análisis de Battaglia tras la derrota ante Deportivo Cali que enojó a los hinchas de Boca: “Hicimos un partido correcto”

Boca Juniors sufrió una dura derrota ante Deportivo Cali en Colombia, en su debut en la Copa Libertadores. Fue 2 a 0, aunque pudo haber recibido algún tanto más en los minutos finales donde el equipo mostró serias falencias defensivas, sobre todo en el juego aéreo y de pelota parada.

Sebastián Battaglia fue el principal apuntado tras el encuentro y no solo por haber demorado en los cambios y no haber incluido al goleador Luis Vázquez (ingresaron Eduardo Salvio y Nicolás Orsini en la delantera a cinco minutos del final) , sino también por su particular análisis que entregó en la conferencia de prensa.

“Estábamos haciendo un partido correcto, era bastante parejo, y una pelota parada termina abriéndolo. En el primer tiempo tuvimos dos o tres situaciones, las mismas que ellos, pero las nuestras fueron las más claras. En el segundo tiempo era un partido que no pasaba nada y por una pelota parada se termina abriendo”, fueron las primeras palabras del entrenador, que exacerbó los ánimos de los fanáticos en Twitter, que rápidamente lo primera tendencia en Argentina.

La bronca de los hinchas con Battaglia por su análisis de la derrota de Boca ante Deportivo Cali por la Copa Libertadores

Respecto de las lesiones y los cambios obligados por las suspensiones que el equipo comenzó a cumplir a partir de este partido, Battaglia agregó: “Todos están para ser parte del primer equipo. Sobre las ausencias tenemos que convivir con esto. Sabemos que Cali es un equipo difícil, con jugadores que te pueden te pueden hacer daño. Pero en el segundo tiempo no pasaba nada y esa pelota parada de tiro libre terminó abriéndolo. Tuvimos que salir más a buscar y llegó el segundo gol. Nos vamos con una derrota que duele”.

El entrenador de Boca también habló de la sorpresiva derrota de Corinthians ante Always Ready en Bolivia (2-0). “El fútbol puede emparejarse y pasar cualquier cosa. En el partido somos 11 contra 11 y tenemos la exigencia por lo que significa el nombre de nuestro club y por este tipo de competiciones. Que haya ganado Always Readi no sorpende, lo hizo en una cancha difícil donde hay altura. La Copa es difícil. Nuestro equipo hoy hizo un partido correcto con equivocaciones donde nos cuestan caro y nos vamos con una derrota”, insistió y la catarata de críticas continuaron en las redes.

Lejos de ser autocrítico, Battaglia respondió la consulta sobre los errores que notó durante el partido: “Siempre hay cosas por mejorar. Si hubiesemos anotado primero el partido era otro y cambia. Las situaciones que tuvimos no las pudimos concretar. Hay que mejorar en eso, en el juego y mantener la intensidad que pretendemos durante el mayor tiempo del partido”.

Por último, habló de la pelota parada (los dos goles los recibió por esa vía) y las complicaciones que le viene trayendo en los últimos encuentros: “Pasó a ser una herramienta importante donde define partidos. A nosotros nos está golpeando y no solo hoy. Hemos tenido complicaciones y debemos seguir trabajando y mejorando, pero la pelota parada siempre es importante”.

