La contundente frase de Mick Schumacher sobre la invasión de Rusia a Ucrania

Mick Schumacher todavía no tiene confirmado su nuevo compañero de equipo en Haas (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La invasión de Rusia a Ucrania repercute en todos los ámbitos y tuvo profundas consecuencias en el mundo del deporte. Mick Schumacher integra el equipo Haas de Fórmula 1 que acaba de perder a su principal patrocinante luego de la salida del ruso Nikita Mazepin, y la escudería arrastra una complicada situación económica desde 2020. En dos semanas comenzará el campeonato y el alemán hijo del séptuple campeón mundial analizó la previa, pero también dejó un contundente mensaje sobre el conflicto que mantiene en vilo al mundo.

“Intentamos centrarnos en correr. Por supuesto, eso no es nada fácil debido a todos los terribles acontecimientos en Ucrania”, dijo el joven de 22 años en charla con el medio germano Bild. Mick todavía no sabe quién será su nuevo compañero, pero el que parte en punta es el brasileño Pietro Fittipaldi, nieto de Emerson, el bicampeón mundial en 1972 y 1974. El corredor de 25 años es piloto de reserva de la escuadra estadounidense.

Sobre si fue un error llegar a un team con tan complicado panorama, afirmó: “No, en absoluto. Estoy feliz aquí y me llevo bien con todos. Es fantástico que, como piloto y apenas mi su segundo año, tenga una influencia tan grande en el desarrollo y la puesta a punto del coche. Crezco junto con el equipo”.

Mick se ilusiona con una mejor temporada en la F1 (@mickschumacher)

Respecto del nuevo auto, indicó que “la primera impresión es positiva. Creo que podemos conducir más adelante con el coche. No veremos qué tan buenos somos realmente y si es suficiente para el primer tercio (clasificatorio), por ejemplo, hasta el primer fin de semana de carrera en Bahréin. Espero que este año tengamos un auto que nos lleve consistentemente a los puntos”.

Además, confía en que “si tenemos el coche que creemos que hemos estado desarrollando en los últimos meses, parece prometedor. Trabajamos duro e intercambiamos ideas casi continuamente”. Haas es uno de los dos equipos con menos presupuesto y Mick, en su primera temporada en la F1, no pudo sumar puntos, pero en el global de resultados superó a su ex compañero Mazepin.

“De momento no me puse ningún puesto. Tendremos que esperar y ver qué tan rápido me acostumbro al auto. Después de las segundas pruebas debería tener una idea bastante clara de lo que me deparará esta temporada”, dijo sobre sus expectativas para 2022.

Mick Schumacher en los test de pretemporada en Montmeló, cuando aún estaba su principal patrocinante, Uralkali, y la bandera rusa en los autos de Haas (REUTERS/Albert Gea)

Mick tiene una leve ventaja sobre la mayoría de los pilotos, que es su experiencia con los neumáticos de 18 pulgadas, que los usó en la Fórmula 2 en la que fue campeón en 2020. Aunque admite que eso no lo va a ayudar: “Mi conocimiento de los neumáticos es un poco mejor gracias a la F2. Ya conducíamos con llantas de 18 pulgadas. Ese año pude ganar el campeonato. Así que funcionó muy bien en ese entonces. Pero los otros pilotos se pondrán al día rápidamente”.

“Es bueno ver que mis actuaciones de la temporada pasada han sido vistas y recompensadas. Pero mi enfoque está en Haas y este año. Tengo que actuar aquí. Entonces se revelará lo que sucederá en el futuro”, agregó Schumacher, que sigue siendo piloto de reserva de Ferrari y si alguno de los titulares, Charles Leclerc y Carlos Sainz, no pueden correr, el germano podría ocupar su lugar.

“No sería demasiado grande la presión de correr en Ferrari ya que es el sueño de todo piloto. Es el equipo más grande y antiguo de la F1″, afirmó sobre la chance de correr en el mismo equipo que su padre. La ilusión es grande ya que la combinación Ferrari-Schumacher fue la más exitosa en la historia de la Scuderia con once títulos entre 1999 y 2004, cinco de Pilotos y seis de Constructores.

