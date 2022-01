Por qué Raúl Orvañanos dejó Televisa por Fox Sports

En 2006 Raúl Orvañanos dejó Televisa (Foto: Instagram/@raulorvananos)

A lo largo de los años los comentaristas deportivos de las televisoras abiertas y privadas se han convertido en una extensión de la emoción que se vive en un evento deportivo, por lo que sus ausencias, cambios de empresa y demás detalles de su vida laboral se volvieron de interés para el público.

El caso de Raúl Orvañanos fue uno de los más cuestionados en su tiempo ya que en 2006 se presentó como nuevo comentarista deportivo de Fox Sports después de haber laborado 14 años en Televisa Deportes. Su salida generó diferentes especulaciones pues se habló que problemas con Javier Alarcón, quien fungía en aquel tiempo como director deportivo en Televisa.

Orvañanos se popularizó en la televisora de Chapultepec debido a la conducción del programa La Jugada, cabe destacar que el nombre del programa fue aportación directa del ex portero del Atlante. Por varios años condujo La Jugada todas las tardes de domingo con lo más destacado del deporte nacional e internacional.

La dinámica de trabajo que tuvo Televisa Deportes para la cobertura de la Copa Mundial de Alemania 2006 fue la causante de su salida del canal (Foto: Twitter/@zonarayada)

Pero distintos desacuerdos con Televisa lo orillaron a salir, así lo contó Raúl Orvañanos Marín en entrevista con Antonio de Valdés para su canal de YouTube. El analista deportivo de 74 años se sinceró sobre sus motivos para dejar Televisa Deportes y probar suerte en una televisora de paga.

La dinámica de trabajo que tuvo Televisa Deportes para la cobertura de la Copa Mundial de Alemania 2006 fue la causante de su salida del canal. Aguantó todo el torneo mundial hasta la final del campeonato, tuvo su última participación como narrador de Televisa Deportes y se tomó el tiempo de compartirle a sus compañeros su decisión de irse al término del mundial.

“Ya estaba decidida mi salida, terminando la final de Alemania que la hice con Enrique Bermúdez le dije: ‘Enrique ya me voy’. En ese momento yo dije gracias, yo sabía que era la última transmisión”

Javier Alarcón fue quien sacó a Raúl Orvañanos de "La Jugada" (Foto: YouTube/El Canal de Javier Alarcón//Twitter/ @RaulOrvananos)

Orvañanos reveló la condicionó que tenía con Ricardo Pérez Teuffer, quien era un productor de la empresa, sobre su participación en La Jugada. Para el ex futbolista su aporte a la creación del programa le daba el mérito para ser el conductor estelar, así que pidió estar siempre en él. Pero cuando Javier Aguirre lo dejó fuera de La Jugada del Mundial de 2006, Raúl se molestó y cumplió su advertencia sobre renunciar a Televisa.

“Yo sabía que ya me iba porque yo había dicho que si ponían a conducir a otra persona en lugar mío, se lo dije a Ricardo Pérez Teuffer, si ponen a otra persona yo me voy, es lo último. Y así fue, ni me quejé, ni hice nada simple y sencillamente dije ‘hasta aquí llegué'”

La decisión fue tan precipitada que Raúl Orvañanos reconoció que cuando acabó el Mundial 2006 aún no tenía acordado nada con ninguna televisora. Pero casi de inmediato Fox Sports lo contactó para firmarlo como su nuevo analista deportivo del canal.

Actualmente el comentarista deportivo sigue laborando en Fox Sports (Foto: Instagram/@raulorvananos)

“Yo todavía no tenía nada definido porque fue días después de que termina el mundial que ya se formaliza lo de Fox Sports. Y me dicen: ‘Tienes que llegar tal día porque juegan las Chivas contra el São Paulo FC’ en Copa Libertadores”.

El ex guardameta del Atlético Español se encontraba de vacaciones cuando acordó su llegada a Fox Sports, por lo que dejó su viaje en el extranjero para regresar a México y ponerse a trabajar de manera inmediata en la cobertura de las semifinales de la Libertadores.

“Yo me regresé de mis vacaciones, llegué y al día siguiente me presentan en la mañana, tomo un avión, me voy a Guadalajara y transmito ese partido el mismo día todo”, añadió.

Actualmente el comentarista deportivo sigue laborando en Fox Sports aunque está consiente de que su retiro pronto llegará.

