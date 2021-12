Lalo Camarena reveló cómo se enteró de su despido de Televisa

Eduardo Camarena fue despedido de Televisa en 2019 (Foto: Facebook/ @VictorChairesCoria)

Eduardo Camarena es un periodista deportivo de reconocida trayectoria. A lo largo de su carrera pudo estar presente en narraciones de campeonatos de box, copas del mundo de futbol y distintos deportes. Camarena reveló cómo fue su salida de Televisa Deportes, empresa donde trabajó desde 1984. El despido fue sorpresivo, ya que ocurrió en un par de días sin previo aviso.

El 1 de abril de 2019, es una fecha que recordará el comentarista de deportes a lo largo de su vida. Durante esas fechas, Televisa y Univisión unieron filas para dar vida a TUDN como un proyecto global de información deportiva entre Estados Unidos y México. Fue en esa época que cronistas y comunicadores como Lalo Trelles, Raoul Pollo Ortíz y Raúl Sarmiento, entre otros, dejaron la que fue su casa por un largo camino. Los cronistas eran un sello de la cadena televisiva, ya que regularmente estaban al frente de las transmisiones de partidos de la Selección Mexicana de Futbol y cotejos de la Liga MX.

De esa manera, Lalo Camarena fue invitado por Javier Alarcón a su programa en Youtube. El egresado en Periodismo y Comunicación por la UNAM detalló cómo fue el día de los hechos: “Se dio el 1 de abril de 2019. Es una fecha que nunca se me va a olvidar. Me habló un domingo una secretaria, me comentó que tenía una junta con Juan Carlos Rodríguez, vicepresidente de la parte de deportes. No tengo problema con decir nombres”.

Lalo Camarena cubrió 600 peleas de box durante su carrera en televisa (Foto: Twitter/ @AdrianaMonsalve)

El comunicador continuó: “Llegué a la reunión con este hombre. Me saludó muy cordialmente y me dijo que había malas noticias. El único argumento que me dijo fue: ’Los que habían estado antes hicieron todo para poner en quiebra a Televisa Deportes´ Me dijo que ya no me podían pagar. Yo nunca me quejé, nunca pedí partidos o peleas. Les cuestioné cómo iba a quedar administrativamente”.

En el momento que recibió la noticia preguntó por su futuro en lo económico: “Solo le pregunté cómo íbamos a quedar. Él me justificó que la culpa la tenían los anteriores encargados. Yo no era de planta, era freelance. Me dijo que Televisa era mi casa y fue cuando me calenté. Ahí me salió lo Eduardo Camerena y le dije ´´No cabr*n, esta no es mi casa. De mi casa no me corren´´”, aseguró el narrador.

Lalo Camarena comenzó a realizar sus pininos como redactor en Televisa Radio por el año de 1980: Posteriormente fue reportero en la misma cadena e inició su faceta como reportero en 1984. De a poco, fue subiendo y escalando peldaños hasta llegar a ser Subdirector editorial en Televisa en 1994. Para principios del siglo se convirtió en Jefe de información de MVS Deportes y Fox Sports México.

Lalo Camarena narró poco más de cinco copas del mundo (Foto: Twitter/ @Carlos8Reinosos)

Ha dedicado su vida a la cobertura de diferentes Copas del Mundo como España 82, México 86, Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98, Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Asimismo ha cubierto alrededor de más de 600 peleas de box, por lo que su experiencia le otorgó un lugar dentro de Televisa.

Camarena comentó que, tras su salida de la cadena del periférico, no se le vino el mundo a la cabeza. Tampoco entró en angustia, ya que siempre supo que tenía las bases para caber en otro medio deportivo. El narrador comenzó a probar en programas digitales de Youtube. Por lo que ahora es parte de La Octava en donde junto a lado de Óscar Guzmán y Jorge Murrieta conducen el programa En Conexión.

