Cuando Carmen Salinas reveló los secretos de su afición por las Chivas de Guadalajara

Fotos: @leomeloj_14 / Twitter - Chivas.

La primera actriz, Carmen Salinas, recientemente fue hospitalizada de urgencia aparentemente por un derrame cerebral. La nacida en Torreón, Coahuila, constantemente ha expresado su afición hacia las Chivas del Guadalajara, equipo popular de México. En una entrevista para TUDN, Salinas estuvo con Enrique “El Perro” Bermúdez. Ahí explicó cómo nació su amor por el Rebaño Sagrado.

El cronista deportivo cuestionó a “Carmelita” sobre la decisión que había tomado, pues la elección podría haber sido por los rojinegros del Atlas y no por los rojiblancos, al haber vivido en Jalisco.

La productora de televisión contestó “Vivía con mi esposo en el Sector Libertad, municipio de Guadalajara. Pedro Plascencia (esposo) estaba viendo un partido entre Atlas y Guadalajara. Algo quise hablar con él y me dijo: Ahorita no me estés molestando, está jugando mi equipo. Él nunca me había hablado así, le pregunté quién jugaba y me dijo que las Chivas y las Margaritas. Me molesté y le dije que ojalá ganaran las Chivas y de ahí nunca me volví a perder un partido de ellos”, comentó la artista.

Carmen Salinas fue internada de emergencia por un supuesto derrame cerebral (Foto: Instagram/@carmensalinas_56)

De ese modo, Carmen comenzó a apasionarse por el Chiverío, al grado de apostar con diferentes personajes del medio artístico tales como Manuel “El Loco” Valdés, Jorge “El Burro” Van Rankin y Juan Carlos “El Borrego” Nava, quienes son aficionados de las Águilas del América, acérrimo rival del conjunto tapatío.

Por su parte, las Chivas mandaron un mensaje de apoyo a una de sus más longevas militantes: “La Familia Rojiblanca está contigo, mucha fuerza para salir adelante, Carmen Salinas. #FuezaCarmelita”, se leyó en la cuenta oficial de Twitter.

Por otro lado, la protagonista de películas, telenovelas, y espectáculos de teatro confesó que sus actuaciones no solo se quedaron en un escenario, sino también incursionó en el rectángulo verde: “Llegué a jugar futbol. Fui capitana de las actrices y defensora. Una vez jugamos cantantes contra actrices”, declaró la estrella del cine mexicano.

Asimismo, contó que cuando estuvo embarazada de su hijo, quien falleció en 1994, le bordaba pequeñas playeras del Chiverío.

Carmen Salinas reveló el porqué de su amor hacia las Chivas de Guadalajara (Foto: Twitter/@CarmenSalinasLo)

Otra anécdota ligada a cuadro jalisciense ocurrió con el máximo anotador de la Selección Mexicana de Futbol. Carmen Salinas y Tomás Balcázar unieron amistad al convertirse en compadres en los años 60. Hay que recordar que Balcázar fue abuelo de Javier Hernández, goleador histórico del Tri.

De ese modo, en 2010 el atacante fichó por el Manchester United de Inglaterra. La contratación se emparejó con la presentación del nuevo estadio de las Chivas de Guadalajara, en aquél entonces llamado Omnilife. El atacante de 22 años de edad, pidió la bendición de su tía: ”Me invitaron al partido. Me acuerdo que le hicieron la despedida a Chicharito y me pidió que le diera la bendición porque se iba a ir al extranjero. Mira qué bien le ha ido al muchachito”, confesó Bermudez.

La cineasta también estuvo fuera de la pantalla chica y la pantalla grande, pues en 2015 formó parte de la Cámara de Diputados de México. La también política fue diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Las críticas hacia su persona llegaron por el puesto que tenía, ya que usuarios en redes sociales aseguraron que la actriz no estaba preparada para un cargo público.

Sobre la salud actual de “Carmelita”, fue hospitalizada y se mantiene en terapia intensiva. Así lo informó su sobrino Gustavo Briones. De ese modo, la evolución y estado de la artista será dado a conocer en los próximos días.

SEGUIR LEYENDO: