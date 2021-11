El día que Carolina Padrón humilló a Álvaro Morales en vivo

Álvaro Morales y Carolina Padrón discutieron de manera desenfrenada en un programa de ESPN. (Fotos: ESPN // Instagram@carolinapadronr)

Álvaro Morales siempre es un rival difícil de vencer en una discusión. El Brujo nunca tiene miedo en levantar la voz y expresar sus puntos de vista, por más difíciles de digerir que sean para el resto. Sin embargo, hubo un día en el que Morales se quedó sin argumentos y debió ceder ante la firmeza de los comentarios que recibió. Pocas veces se le ha notado nervioso ante las cámaras a uno de los comentaristas más agudos de la televisión deportiva mexicana.

La pelea comenzó a partir de una discusión sobre el Barcelona y Lionel Messi en el programa Calla y Escucha, en el año 2019. Álvaro, fiel a su costumbre, cuestionó el nivel de los rivales a los que La Pulga le había marcado goles. Morales argumentó que Leo únicamente podía marcarle a equipos con deficiencias defensivas, como el Borussia Dortmund. Por su parte, Carolina Padrón estableció que los goles del club y de Messi no dejaban de ser menos válidos.

Después de varios minutos de intercambio de argumentos, Padrón disparó directamente contra Álvaro Morales con un comentario que sorprendió a propios y extraños. La periodista venezolana casi nunca recurre al ataque directo, pero ese día, ante la insistencia de Morales, optó por pegarle directo a Alvarito.

“Ganar siempre es un mérito. Usted no ha jugado ni a las canicas”, le dijo Padrón a Morales.

Álvaro Morales tiene un estilo de comunicación muy frontal. (Foto: Instagram/alvaritomorales)

Morales reaccionó sorprendido y le dijo a Padrón que no había motivo para descalificarlo. Luego, en un tono más de compañerismo, le dijo que la veía muy alterada. “Esto parece un gallinero y yo soy una gente elegante”, mencionó la periodista ante el intento de defensa de Morales, que insistía en que su crítica era meramente futbolística.

A pesar de la sorpresa que se llevó, Álvaro trató de no perder la pelea y enseguida comenzó a cuestionar a Carolina. “¿Qué tiene que ver si he jugado? Eso no es un argumento”, dijo el presentador. La respuesta de Padrón fue tan contundente como su primer ataque. “El que nunca ha jugado no sabe cuánto cuesta ganar un partido, sobre todo en una fase de grupo de la Champions”, replicó.

“Yo no la estoy descalificando a usted, yo demerito el triunfo del Barcelona. Me dijo que yo jugaba futbol, y es cierto. Bajo ese argumento, tampoco podría hablar usted de futbol”, insistió Álvaro Morales todavía sorprendido por la fortaleza del ataque acababa de recibir.

Son pocas las veces que Álvaro Morales se ha visto contra las cuerdas. (Foto: Twitter@Pasion_Tigres_)

Después de la exposición de Padrón, los integrantes de la mesa respaldaron sus puntos de vista y señalaron a Álvaro Morales. “Te equivocas en tus palabras y en tus argumentos”, soltó el panelista. Miguel González. Aunque tenía a todos en contra, el Brujo encontró la forma de pelear por su imagen hasta el último momento de la discusión. “La mejor escuela la estoy haciendo yo, papá, para todos ustedes”, se vanaglorió Morales.

Álvaro Morales es, hoy en día y desde hace tiempo, una de las cartas más fuertes de ESPN para los programas de análisis y debates. Su peculiar estilo de voz, que no duda en utilizar cuando un debate se enciende, ya es una costumbre en las transmisiones de la cadena deportiva. Morales ingresó como reportero al Líder Mundial.

Después de varios años de realizar trabajo de campo y encargarse de la presentación de SportsCenter, recibió oportunidades en shows de debate. Fue ahí cuando forjó el polémico personaje que tanto ruido causa en la actualidad.

