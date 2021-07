“Me dicen que soy héroe nacional”: hablaron el “Toluco” y Shane, la pareja que se robó la transmisión de TV Azteca en la Copa Oro

(Foto: Captura de pantalla/Azteca 7)

Alfredo Gutiérrez y Shae Vonstein son la pareja que se robó los reflectores del partido entre México y Guatemala y han sido tan virales que no han parado de recibir notificaciones.

Ambos originarios de Dallas, Texas dijeron a ESPN que les llegan saludos desde varios países y que incluso han salido en los noticieros de varios lugares.

“Me han mandado saludos desde Argentina, Italia, salimos en noticias de España. Ya leí un montón de mensajes, pero me quedan más de mil sin leer, casi todos son de México, me dicen que soy su ídolo, que soy héroe nacional, la verdad todo es muy cómico”.

Alfredo y Shae ya tienen cinco años de relación y ahora son conocidos como los que le robaron el show a la Selección Mexicana.

la pareja se reconcilió (Foto: Captura de pantalla/Azteca 7)

Alfredo Gutiérrez es originario de Dallas, Texas, mientras que sus padres nacieron en Casas Grandes y Jiménez, Chihuahua. Es ingeniero en Software y Shae todavía sigue con sus estudios. La pareja del fútbol mandó sus buenos deseos a la Selección y adelantaron que estarán en el juego de El Salvador contra EEUU.

Alfredo comentó que “Ella me acompañó porque es mi novia, no porque le guste al futbol. Sí estaba un poco aburrida, pero más porque se mojó cuando caminamos del carro al estadio y no me quise esperar; cuando nos hicimos virales ya se le pasó”, comentó a ESPN.

Tanto fue la fama de esta pareja que en muchos países reprodujeron la nota y no dejan de enviarle mensajes a ambos.

“Me están reventando el celular con todas las notificaciones que me caen”, acepta, entre risas, Alfredo Gutiérrez. “Mis papás son 100 por ciento mexicanos, al igual que yo, nada más que nací en Dallas. Todo esto es como un sueño; la verdad no va a cambiar nada, lo disfrutamos”.

pareja estadio (Foto: Twitter@miseleccionmxEN)

El ingeniero en software es un aficionado asiduo al futbol y especialmente al Tricolor, por lo que convenció a su novia de que lo acompañara al partido.

De hecho, la molestia de Vonstein tuvo su origen minutos antes de que la pareja originaria de Dallas, Texas, ingresara a las gradas del Cotton Bowl

Luego de que se desatara la tormenta “nos esperamos un poco en el carro y me quise bajar a pesar de que estaba chispeando. Ella se molestó un poco, porque nos mojamos (...) después se le pasó. Más cuando se dio cuenta que ya éramos virales y que todo el tiempo nos estuvieron pasando en la televisión”, contó.

En las primeras escenas, Gutiérrez no sabía que estaban siendo captados por las cámaras de televisión. Hasta minutos después, cuando un amigo suyo que vive en Casas Grandes, Chihuahua le avisó que los había visto en la transmisión, se percató de que la personas estuvieron a la expectativa de las contrastantes reacciones que el partido causó en su personalidad y la de Shae.

SEGUIR LEYENDO: