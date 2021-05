Reportaron la presunta detención de Freddy Martín, hermano de Henry Martín, acusado de violación

El futbolista del ascenso mexicano fue aprehendido por agentes de la Fiscalía de CDMX (Foto: Twitter/losexpulsados)

Durante las primeras horas de este sábado, en redes sociales se reportó la detención de Freddy Martín, hermano del futbolista del América Henry Martín, por un presunto caso de violación.

El periodista Carlos Jiménez, el también futbolista de 34 años contaba con una orden de aprehensión, por lo que agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México lo detuvieron para iniciar las investigaciones correspondientes.

“DETIENEN a HERMANO de DELANTERO del @ClubAmerica ACUSADO de VIOLACIÓN. Agentes de la @FiscaliaCDMX aprehendieron al futbolista Freddy Martín @FreddyMartinMex. Es hermano de @HenryMartinM El hombre de 33 años tenia ORDEN de APREHENSIÓN acusado de VIOLAR a una mujer”, se lee en su publicación de Twitter.

Hasta el momento no se ha reportado el lugar donde fue aprehendido, el estado de salud en el que se encuentra o al lugar donde fue trasladado. Asimismo, su hermano no se ha posicionado al respecto de la noticia.

De esta manera, el periodista Carlos Jiménez dio a conocer la noticia (Foto: Twitter/ c4jimenez)

Cabe señalar que la carrera futbolística de Freddy se dio, en su mayoría, en el ascenso del fútbol mexicano, hoy llamado Liga Expansión. Algunos clubes con los que jugó fueron Dorados de Sinaloa, Mérida Fc, Alebrijes de Oaxaca o los Correcaminos.

Sin embargo, según los registros de la Liga BBVA Mx, el también delantero no cuenta con registros de actividad profesional desde el 13 de marzo de este año, al estar registrado en los Venados de Mérida.

Por su parte, los aficionados al Club América instaron a los usuarios de redes sociales que no asociaran a Freddy Martín con su hermano, pues no quieren que su imagen se vea perjudicada por las acusaciones contra Freddy.

Fue el mismo Carlos Jiménez, conocido como C4, quien también informó sobre los señalamientos contra Renato Ibarra en marzo de 2020, cuando su esposa lo acusó de haberla golpeado cuando se encontraba embarazada.

Renato Ibarra fue señalado por tentativa de feminicidio por golpear a su esposa (Foto: Twitter/AtlasFC)

Luego de que el ecuatoriano permaneciera en el Reclusorio Oriente y fuera acusado por por tentativa de feminicidio y tentativa de Aborto, Ibarra participa en los entrenamientos de las Águilas. Esto a pesar que de que el club anunció el término de su relación laboral el 13 de marzo.

La narración de los hecho contenida en ella decía que alrededor de las 20:30 horas Lucely Estefanía Chalá García de 24 años y Ana Karen Chalá García de 31 años solicitaron apoyo policíaco. Los elementos ingresaron al domicilio y realizaron la detención de las seis personas luego de que le fueran leídos sus derechos. Posteriormente, Lucely Chalá fue enviada al Hospital del Pedregal por riesgo de aborto.

Después de un tiempo de las investigaciones, se realizó una audiencia en el Reclusorio Norte, donde había ingresado el futbolista. En ella, a su pareja de aquel entonces se le preguntó a la esposa del futbolista si fue agredida. “No me agredió físicamente. No me acuerdo haber dicho eso en la entrevista que me hicieron”, respondió tajante.

Por ello, Ibarra salió del confinamiento y estuvo varias semanas sin equipo, con un futuro incierto. A pesar de las opiniones divididas, fue el Atlas quien lo repatrió al fútbol nacional y lo enlistó en su equipo, donde continúa actualmente.

SEGUIR LEYENDO