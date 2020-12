El ocaso de Colo Colo: el campeón chileno de la Libertadores, a punto de descender

Colo Colo está intentando huir del acecho del "Fantasma del descenso". Marcha último en la tabla de posiciones del campeonato y los partidos que le restan son complejos por tratarse de equipos que, al igual que los Albos, están exigidos

Colo Colo, el único equipo de fútbol chileno en haber ganado la Copa Libertadores de América, está a punto de descender de la primera división del fútbol del país andino. El club nunca había estado en una situación igual, por eso tanto hinchas como ex jugadores apuntan sus críticas a los dirigentes. Aseguran que se trata de un grupo de empresarios que más preocupados por sus propios conflictos internos que los del equipo.

Es evidente que los ánimos están más que caldeados entre los hinchas de Colo Colo. Críticas al juego, a la entrega y sobretodo, a la gestión. Una mañana en el estadio Monumental, ubicado en la comuna de Macul, en la capital de Chile, bastó para formar una imagen sobre el ánimo de los partidarios.

El jugador Jorge Valdivia, junto al presidente de Colo Colo Aníbal Mosa, anunciaron hace pocas horas un acuerdo para regresar al club donde es considerado un referente

Uno de ellos, no obstante, se mostró esperanzado: “Colo Colo no va a descender. El equipo no está pasando por el mejor momento anímico, por eso ahora hubo que apuntar a lo psicológico trayendo de vuelta al Mago (Jorge Valdivia)”.

Estadio Monumental de Colo Colo, lugar donde también entrena el primer equipo del club albo.

En efecto, el regreso del exitoso jugador busca generar un impacto anímico. Dada su condición de referente, la directiva del club busca que con su llegada también se recupere algo de la mística.

No obstante, otros no creen que eso alcance. Luís Arce (54), un fanático acérrimo, expresó:. “Mira, lo de lo anímico y la mística es hasta por ahí no más. Colo Colo tiene a Esteban Paredes que es un referente, pero la edad le juega mal porque ya es un jugador que le ha entregado mucho al club. Se lesiona más fácilmente por lo lógico de la edad ¿me entiendes? Entonces ahora traen al Mago Valdivia y resulta que ya llegó lesionado, entonces el problema pasa por la mala decisión de los directivos, la pugna de poder que tienen le pasa la cuenta al club completo porque se preocupan más de solucionar los problemas que tienen entre ellos, que buscar soluciones y salidas al mal momento que estamos atravesando”, aseguró.

Harold Mayne Nicholls es actualmente vicepresidente de Colo Colo

Pero más allá de la opinión de los hinchas, lo cierto es que si el torneo chileno terminara hoy, Colo Colo ya estaría en la B, algo que al “Cacique” nunca le ha tocado vivir. En su larga historia, sólo una vez estuvo a punto de descender. Fue en 1945, cuando el autodenominado equipo más popular de Chile terminó el campeonato en la penúltima posición. Sin embargo, la disposición del ente regidor del balompié chileno determinó ese año que no existiría descenso debido a la necesidad de hacer crecer el número de equipos de la primera división, por lo que no descendió ni Colo Colo, que ocupaba el penúltimo lugar, ni el desaparecido Badminton, equipo que ocupaba la última plaza del torneo.

Los albos, no quieren repetir la historia. El director técnico del equipo, Gustavo Quinteros, dijo: “Lo importante es salir del último lugar, estar como colista afecta mucho el estado de ánimo” .

El fixture pendiente del cacique lo enfrentará con equipos que al igual que ellos, también están necesitando victorias para revertir su posición en la tabla.

En cuanto a las responsabilidades dirigenciales, donde apuntan los hinchas, tanto Aníbal Mosa, el presidente, como Harold Mayne-Nicholls, el vicepresidente, han recibido fuertes críticas. Los fanáticos también cuestionan a la oposición que enfrenta la actual directiva, especialmente al empresario Leonidas Vial, uno de los accionistas. De hecho, una campaña viralizada en redes sociales el pasado lunes, lo dejó como trending tópic con el mensaje: “#FueraLeonidasVial”.

El empresario, quien fue director de Blanco y Negro, la concesionaria de Colo Colo, posee el 31 por ciento de la propiedad del club, que opera como sociedad anónima. Su porcentaje de propiedad le permite tener a cuatro directores representantes en la orgánica de Colo Colo, algo que ha traído conflictos por la oposición que ejerce Leonidas Vial a las decisiones de Aníbal Mosa.

La división en la dirigencia también se transmite al plano futbolístico. Según dijo Harold Mayne-Nicholls en conferencia de prensa, los directores de Leonidas Vial se opusieron hace algunas semanas a agendar una reunión para aprobar el fichaje de Ignacio Jara, pensado como uno de los refuerzos.

Marcelo Barticciotto, un referente del Club, planteó la idea de comprar el club con dinero recaudado por todos los socios

Otro referente de los albos, el argentino Marcelo Barticciotto, planteó en redes sociales la idea de comprar el club. “Somos más de 6.000.000 de colocolinos en el país. Para recuperar el club, necesitamos que cada uno compre un par de acciones. Nos hacemos cargo del club, les compramos las acciones a ByN, y el club pasa a ser de los socios. No es fácil, pero se podría”, escribió.

Más allá de las ideas, hoy la situación es compleja y , a la vez, histórica. Nunca en su historia Colo Colo estuvo tan complicado en la lucha por no descender. El Cacique es el colista del campeonato, con veinte fechas jugadas y 14 partidos por disputar. El “Fantasma de la B”, por lo tanto, está acechando el Monumental.

