Fechas, horarios y medidas de prevención: todo lo que debes saber sobre el regreso del fútbol mexicano

Tras la eLiga MX, l regreso del fútbol mexicano era algo esperado por todos los aficionados al deporte. (Foto: Jovani Pérez Silva/Infobae México)

Después de varios meses de que el fútbol se detuviera por completo a causa de la pandemia de coronavirus e incluso se cancelara el torneo Clausura 2020, este viernes 3 de julio se reiniciará la actividad deportiva con la Copa GNP por México, el cual será un torneo de preparación, así como un preámbulo para el nuevo campeonato del balompié nacional.

En esta competencia participarán un total de ocho equipos: América, Cruz Azul, Pumas, Chivas, Atlas, Toluca, Tigres y el recientemente creado Mazatlán. Los estadios en donde se efectuarán los partidos únicamente serán dos: el Olímpico Universitario, en Ciudad de México, y el Akron, en la ciudad de Guadalajara.

Para este torneo, la división de grupos se realizó de manera geográfica, por lo que los clubes próximos a la capital estarán en el bloque A, mientras que los otros conformarán el B. Durante tres fechas se enfrentarán entre ellos y los dos mejores de cada grupo avanzarán a las semifinales, las cuales se realizarán el 15 y 16 de julio.

Los enfrentamientos se realizarán en un lapso de 16 días de vertiginoso fútbol, por lo que la final del torneo se disputará el domingo 19 de julio en las instalaciones del Estadio Olímpico Universitario a las 20:45 horas.

En la primera jornada se jugará el clásico tapatío. (Foto: Fernando Carranza/ Cuartoscuro)

En la primera jornada (3 y 4 de julio) se efectuarán atractivos encuentros, como el debut de Mazatlán frente a los temidos Tigres UANL; una rivalidad importante en la capital entre Pumas y Cruz Azul y también el clásico tapatío entre las Chivas y los Zorros del Atlas. La segunda fecha será el 7 y 8 de julio, mientras que la tercera se llevará a cabo el 11 y 12 de julio.

Aunque se van a implementar medidas de prevención para mitigar los contagios de la COVID-19, algunos jugadores han mostrado su preocupación por los posibles contagios. Un ejemplo de ello es el mediocampista de Chivas, Uriel Antuna, quien destacó el temor que podrían sentir los futbolistas en torno al virus.

“Va a haber temor. Muchos de nosotros tenemos familias, hijos, hermanos, papás que frecuentamos mucho; va a haber gente que no sabemos si se cuida, si no se cuida, si salió o no. Futbolistas y entrenadores se están cuidando, pero al final de cuentas no vas a saber dónde te vas a contagiar”, dijo al portal Mediotiempo.

Calendario del torneo Guard1anes 2020 de Liga MX

Este domingo 5 de julio, por otra parte, los responsables del fútbol mexicano darán a conocer las fechas y horarios para el torneo que arrancará el próximo 24 de julio, el cual ha generado importantes expectativas, pues hace unas semanas, cuando se anunció el regreso del deporte, también se mencionó que habrían sorpresas, aunque no se detalló de qué se trataba.

El 5 de julio se define el calendario de la Liga MX. (Foto: Miguel Sierra/EFE)

Cabe recordar que a partir del próximo campeonato, el formato de competencia se modificará de manera importante, pues se retomará la figura del repechaje, por lo que los cuatro mejores clasificados accederán a la liguillla de manera directa, mientras que los sitios del cinco al 12 se disputarán un lugar en partidos de eliminación directa. Además de que no habrá descenso.

Aunque cabe mencionar que para la realización del calendario, de acuerdo con el periodista David Medrano, hubo trabas por parte de los equipos que debían visitar las plazas de Ciudad de México y Guadalajara, pues en estos lugares es donde la pandemia aún se encuentra en un importante nivel de expansión.

Contagios en el fútbol mexicano

De cara al inicio de la Copa GNP por México, una de las cuestiones que más polémica ocasionó fue el hecho de que Cruz Azul informara que ocho de sus jugadores habían contraído COVID-19; no obstante, el club indicó este jueves que tras realizarse una nueva tanda de exámenes, únicamente un elemento fue positivo nuevamente.

Los demás clubes también ha reportado que no existen casos positivos en sus plantillas. Por otra parte, tres silbantes aún están contagiados por el nuevo coronavirus y debido a que son asintomáticos, se encuentran en aislamiento para evitar su propagación.

Hasta el momento, tres árbitros de la Liga MX han dado positivo a COVID-19. (Foto: Gustavo Becerra/Cuartoscuro)

Esto lo dio a conocer la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en un comunicado de prensa el pasado miércoles. Además dijo que el organismo ha realizado las pruebas del COVID-19 al primer grupo de 60 personas y hasta ese momento se habían obtenido 37 resultados.

Medidas de prevención en los estadios

Este jueves, la Liga MX también presentó su protocolo de sanidad, el cual se aplicará en los estadios cuando arranque el próximo torneo Guard1anes 2020. Entre los puntos más destacados destaca el hecho de que en las instalaciones únicamente se recibirán a un máximo de 300 personas entre jugadores, directivos, medios de comunicación y otros trabajadores.

Además, los recintos deportivos deberán dividirse en tres zonas y en cada una sólo habrán 100 personas. La primera estará conformada por el estacionamiento, los vestidores y la cancha. Aquí sólo podrán ingresar jugadores, personal médico y de seguridad, baloneros, árbitros, cuerpo técnico y personal autorizado de los medios.

La liga también recomendó que se coloquen despachadores de gel con base de alcohol al 60% en los vestidores, los cuales son sitios de alto riesgo y donde no se permitirá la entrada de personas ajenas a los clubes.

En los estadios únicamente se permitirán 300 personas por partido. (Foto: Miguel Sierra/EFE)

La Zona 2 serán las tribunas, palcos, así como las cabinas de televisión y radio, adonde únicamente podrán pasar los comentaristas, directivos y personal de seguridad. La Zona 3 será el exterior del estadio, donde estarán elementos de seguridad, las unidades de transmisión y los árbitros del VAR.

En ninguno de estos sitios se permitirá el acceso de aficionados, familiares de los jugadores o periodistas de medios que no cuenten con los derechos de transmisión del estadio, pero su regreso será gradual y conforme a la situación sanitaria de cada estado.

Por último, el protocolo también establece la responsabilidad de los equipos locales para cuidar la salud de sus jugadores, así como la de los clubes visitantes.

