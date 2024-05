Cayeron los primeros tres policías implicados en la fuga de alias Zeus

Alias Zeus fue condenado por su participación en actividades de paramilitarismo y vínculos con el cartel del norte del Valle - crédito Colprensa

En la tarde del martes 30 de abril, fueron capturados tres policías involucrados en la fuga del mayor en retiro del Ejército Nacional Juan Carlos Rodríguez Agudelo, conocido con el alias de Zeus.

Los implicados fueron retenidos en las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta, donde se presentó la fuga del exmilitar, junto con la de otros 23 privados de la libertad en la noche del 21 de abril.

Los tres uniformados detenidos fueron identificados Rubén Darío Zuleta Álvarez, Jonny Eduardo Cristancho Pereira y Luis Antonio Chaustre Sierra, sobre quienes el Juzgado 190 de Instrucción Penal Militar y Policial ordenó su captura. Ahora, podrían enfrentar un proceso penal por los delitos de desobediencia, abandono del puesto, prevaricato y favorecimiento de la fuga.

Horas después de la fuga, el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, reconoció que miembros de la fuerza pública podrían haber colaborado en el escape de alias Zeus:

“Como director general de la Policía presentó disculpas por lo ocurrido en la ciudad de Cúcuta. Aquí ha habido una serie de errores que hacen parte de la investigación que adelante el propio Inspector General de la Policía. Ayer en la tarde me reuní con él y ya entra acá la actuación disciplinaria y vendrán decisiones, y también no descarto que estas decisiones nos permitan compulsar copia a la justicia penal militar... Ningún policía puede transitar por caminos diferentes al de la ética y la moral. Y aquí no descartamos que hubo un contubernio de policías que facilitó la fuga de alias Zeus”, sostuvo Salamanca en una rueda de prensa.

El general Salamanca ofreció disculpas públicas y aseguró que se tomarán acciones disciplinarias y legales contra los policías que se encuentren implicados en lo que parece ser un acto de complicidad interna que facilitó la huida - crédito Redes sociales

La fuga del exmilitar y los otros privados de la libertad sigue siendo materia de investigación, pues aunque fueron recapturados seis de los 23 que inicialmente se fugaron, las autoridades siguen en la búsqueda de ‘Zeus’, sobre quien consideran pudo haber cruzado la frontera con Venezuela.

Alias Zeus lideraría red dedicada al hurto de armas en bases de Tolemaida y La Guajira

El presidente Gustavo Petro denunció la existencia de redes integradas por militares y civiles implicados en un masivo robo de municiones y explosivos descubierto en la base militar de Tolemaida y en guarniciones de la Brigada 10 de La Guajira.

Luego de una inspección adelantada por personal de las Fuerzas Militares en estas bases del país, se encontró que el arsenal faltante incluye, además de la munición de calibres 1.62, 5.56 y 7.62, granadas de diferente tipo, lo mismo que misiles antitanque tipo Spike y Nimrod, de fabricación israelí, y cohetes RPG.

El mandatario dijo que el exmilitar Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, sería el líder de una de estas bandas delincuenciales:

“Creo que alias Zeus es uno de los exponentes de este tipo de asociaciones para delinquir, no el único, este tipo de bandas delincuenciales deben ser desmanteladas cuanto antes y es una orden que se ha dado al interior de nuestra fuerza pública, pero que obviamente tiene unas investigaciones pertinentes en las autoridades judiciales competentes”, dijo el presidente.

El presidente Gustavo Petro se refirió a alias Zeus y aseguró: "Estas bandas deben ser desmanteladas en cuanto antes y es una orden que se ha dado a la Fuerza Pública" - crédito Presidencia de la República

En ese sentido, Petro confirmó que en la base militar de Tolemaida se perdieron 746 granadas calibre 81 mm, 3.712 granadas de mano M26, 2.880 granadas 40 mm, 1.590 granadas 60 mm, 740 granadas 40mm eslabonadas, 8.203 municiones calibre 162, 41.745 municiones calibre 556, así como 131.577 municiones calibre 762 eslabonadas y 626.614 municiones calibre 556.

Por su parte, en la base militar de la Brigada 10 de La Guajira faltan dos misiles spike, 37 misiles nimrod, 550 cohetes RPG, 22 granadas 155 mm, 621 granadas 106 mm, 1.077 granadas 105 mm para obús, 1.077 granadas calibre 90 mm, 960 granadas calibre 81 mm, 1.218 granadas 60 mm, 4.171 granadas calibre 40 mm, 1.494 granadas 40 mm eslabonadas y 3.694 granadas de mano M26.