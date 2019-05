"Me gustaría volver a enfrentar a Mayweather bajo las reglas del boxeo. Y creo que ganaría. En realidad, sin falsa humildad… ¡sé que ganaría!. Sé que no va a entrar en mi juego pero me gustaría esa revancha", disparó el luchador irlandés, a quien los tres jueces le dieron por ganado el primer round.