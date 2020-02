Me hice de Boca a principios de los 80, todavía en el colegio en Cochabamba, cuando mi padre iba los lunes a los quioscos de la plaza principal a comprar El Gráfico y Goles, y yo me enteraba de las hazañas dominicales de Maradona. A mediados de los años 80 fui a estudiar a Buenos Aires: un compatriota, Milton “Maravilla” Melgar, jugaba en Boca; apenas alguien se enteraba de dónde era yo me hablaba de Melgar. Me llenaba de orgullo y seguía al equipo con fanatismo; fui a la Bombonera algunas veces —recuerdo un Boca-River con mi hermano en 1986—. A fines de los 80 me fui a vivir a los Estados Unidos y le perdí un poco la pista al equipo, aunque estaba presente en los partidos más importantes.