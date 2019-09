Pero, ¿cómo conciliar lo particular de los pueblos y de las pluralidades lingüísticas y culturales con lo universal del género humano? ¿Y cómo armonizar, si es posible, lo particular nacional con la realidad de la globalización? El contexto en el que Fusaro ha elegido plantear estas preguntas no es el más cómodo, como tampoco lo es el linaje de intelectuales entre los que sus ideas adquieren forma y potencia propias. Y es por eso, sostiene Fusaro, que atreverse a "llamar a las cosas por su nombre" es hoy el primer "gesto revolucionario". Pero, ¿a qué tipo de "revolución" se refiere este filósofo que afirma que no deberíamos confundir las ventajas genuinas de una sociedad multicultural con las trampas de una sociedad de la "monocultura del mercado"?